Финансирование украинской армии не сократится ни на гривну — Зеленский

Президент Владимир Зеленский исключил возможность сокращения расходов на оборону Украины.

Финансирование этой сферы будет только расти, заверил он на торжествах по случаю Дня Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, в 2020 году бюджет на оборону стал самым большим за время независимости Украины.

"Вооруженные силы Украины получают новейшее и модернизированное оружие и технику. Этот процесс не только продолжится, но и увеличится. И, несмотря на кризисные времена, финансирование не сократится ни на гривну. Мы никогда не будем экономить на собственной армии и на безопасности своей страны", — заявил Зеленский.

По его словам, одним из приоритетов остается наращивание боеспособности Военно-морского флота.

Кроме того, президент констатировал, что на Донбассе уже месяц нет боевых потерь среди украинских военных. Хотя на прошлой неделе от снайперского огня погиб боец бригады имени Черных Запорожцев.

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Зеленский отметил, что сегодня (6 декабря) 133 день как было объявлено прекращение огня на Донбассе. За это время количество обстрелов снизилось в 5 раз, а боевые потери — в 10.

"В этот же период в 2019 году в среднем каждые 72 часа погибал один наш военный. Сейчас есть "тишина", есть месяц без убитых и раненых. Возможно, это жесткая и нетипичная фраза для статистических данных, но скажу по-простому. В нашей Украине похорон стало меньше почти в 10 раз, в 10 раз меньше слез матерей, жен, детей…", — отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал направить 6% ВВП на оборону, эти цифры заложены в бюджете-2021. Речь идет о сумме не менее 267,25 млрд грн.

Напомним, в 2021 году для нужд Вооруженных сил Украины будет закуплено 5 беспилотных летательных комплексов Bayraktar новой модели.