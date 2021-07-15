Фінансова грамотність сприяє зниженню безробіття та підвищенню доходів — Дмитро Ротар

Рівень фінансової грамотності населення країни відіграє визначальну роль у стабільності і зростанні її економіки. Про це відзначив Дмитро Ротар, фінансовий експерт і офіційний представник компанії Центр Біржових Технологій під час панельної дискусії "Як і де бізнесу шукати підтримку для переходу на новий рівень розвитку" на Get Business Festival.

Темою виступу спікера стала: "Фінансова та інвестиційна грамотність, як інструмент розвитку бізнес-середовища: В2В і В2С аспекти".

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Фінансовий експерт ЦБТ звернув увагу на те, що, останнє падіння фінансової грамотності в США призвело до недооцінки позичальниками фінансових ризиків, пов'язаних з іпотекою, що в свою чергу спровокувало повномасштабну іпотечну криза в США, яка переросла згодом у глобальну фінансову кризу в 2008 році.

Дмитро Ротар розповів, що останній раз масштабне дослідження рівня фінансової грамотності в європейських країнах проводила Організація з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) в 2018 році. Тоді Україна з 30 обстежених країн зайняла останнє місце.

Причому, навіть у порівнянні з 2016 роком ставлення українців до фінансів стало більш легковажним. Найменший рівень фінансової грамотності був зафіксований у молоді віком від 18 і до 24 років і людей з низькими доходами. Спікер ЦБТ вважає, що українці в цілому не схильні до фінансового планування і виявляють слабкий інтерес до того, щоб розібратися в фінансах.

"Близько 20% громадян взагалі не роблять заощаджень. З тих, хто економить, 50% тримає заощадження вдома, а це без малого 92 млрд доларів на кінець 2020 року. Тільки 21% українців знає, що обсяг гарантування вкладів в банках становить до 200 тисяч гривень, а 8% розраховують, що в разі банкрутства банку їм буде виплачена вся сума вкладу"- поділився даними дослідження представник Центру біржових технологій.

Також спікер зауважив, що в Україні процвітає фінансове шахрайство. "За даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на початок червня поточного року в Україні працюють шістдесят чотири сумнівних фінансових проекти, з яких сім виявлено за місяць. У червні до цього списку додалися ще шість фінансових пірамід. Участь українців у подібних проектах є системним явищем через відсутність альтернативних інструментів для вкладення коштів", — підкреслив він.

Аудиторія з цікавістю відзначила тезу спікера про те, що онлайн покупки і доступність онлайн кредитів сприяють переоцінці покупцями своїх фінансових можливостей. Фінансовий експерт вважає, що значущість підвищення фінансової грамотності не можна недооцінювати.