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В мире 1 час назад

Финнам разрешат узнавать зарплату своих коллег

Это должно сократить дискриминационную разницу в оплате труда мужчин и женщин

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Правительство Финляндии подготовило законопроект, разрешающий сотрудникам узнавать у работодателя, сколько зарабатывают их коллеги. По задумке авторов, это должно помочь сократить разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами.

Об этом пишет Reuters.

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Сейчас в Финляндии женщины зарабатывают в среднем на 17% меньше мужчин — это один из самых сильных разрывов в зарплате в Евросоюзе.

Отчет финского омбудсмена по вопросам равноправия показал, что причины разрыва такие же, как и в других западноевропейских странах. Это разделение рынка труда на "мужские" и "женские" профессии; то, что отцы берут меньший отпуск по уходу за ребенком и что женщины реже продвигаются по карьерной лестнице.

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"Чтобы преодолеть разрыв в зарплате, необходимо изменить отношение к вопросу, а значит, надо поменять закон, чтобы изменить культуру", — сказала глава Конфедерации профсоюзов профессионального и управленческого персонала Катарина Мурто.

Министр по вопросам равенства Томас Блумквист ожидает, что законопроект примут в парламенте до выборов, которые пройдут в апреле 2023 года.

Идею закона критикуют как профсоюзы, требующие еще большей прозрачности, так и крупнейшее объединение работодателей. Последние опасаются, что это вызовет больше конфликтов на рабочем месте, и призвали разрешить предоставление информации о разнице в зарплатах на добровольной основе.

36% украинцев заявляют, что имеют низкий доход, а 24% — доход ниже среднего. При этом 31% называют свой доход средним, 7% — выше среднего, лишь 1% — очень высоким, а еще 1% не дали ответа. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

Напомним,что почти 86% украинцев хотят сменить место работы. Среди причин, которые мотивируют украинцев сменить место работы, отсутствие повышения зарплаты, нехватка возможностей для карьерного развития и ненадежность работодателя.

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