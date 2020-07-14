Политика и экономика 40 минут назад

Фирташ отсудил у сети АЗС WOG почти 600 млн грн

Задолженность возникла на основании договора о предоставлении беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе

Фото: dmitryfirtash.com Фото: dmitryfirtash.com
Фото: dmitryfirtash.com

Хозяйственный суд Волынской области удовлетворил иск ЗАО "Концерн Стирол", принадлежащий олигарху Дмитрию Фирташу, и решил взыскать с ООО "ВОГ Трейдинг" 598 млн грн.

Об этом, со ссылкой на постановление суда, сообщает Finbalance.

Кратко и по делу в Telegram

Согласно судебным материалам, задолженность возникла на основании договора о предоставлении беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе. Срок возврата финпомощи истек 1 января 2019 года. Так, 1 июля 2020 года хозсуд Донецкой области отказался удовлетворить иск "ВОГ Трейдинг" к "Концерну "Стирол" о признании недействительным упомянутого договора.

По данным госреестра, конечный бенефициар "Концерн Стирол" — Дмитрий Фирташ, а владельцы "ВОГ Трейдинг" — Степан Ивахив, Сергей Лагур, Роман и София Еремеев (дети покойного народного депутата Игоря Еремеева), которым принадлежит группа "Континиум". Среди активов последней в том числе и АЗС WOG. В 2018 году Group DF Дмитрия Фирташа публично заявляла о кредиторских требованиях к сети WOG на $460 млн. Вместе с тем, в Group DF отрицали, что она является миноритарным акционером WOG.

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Напомним, что морской специализированный порт "НИКА-ТЕРА", входящий в Group DF, возобновил перевалку азотных удобрений. Как сообщает пресс-служба компании, на третьем грузовом районе порта была успешно осуществлена загрузка двух судов аммиачной селитры украинского производства.

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