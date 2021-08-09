Fitch улучшило позитивный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со "стабильного" до "позитивного".

Как говорится в сообщении агентства, Fitch Ratings подтвердил сам рейтинг на уровне "B".

Аналитики отмечают, что на это решение повлияли относительная устойчивость Украины к кризису, связанному с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, и ожидаемое снижение госдолга к ВВП (валовый внутренний продукт — Delo.ua) до 57% в 2021 году благодаря перевыполнению бюджету и восстановлению экономики.

Кроме этого, международные резервы Украины демонстрируют тренд к росту, а сама страна возобновила доступ к коммерческому и МФО внешнему финансированию, несмотря на продолжающуюся задержку с траншем МВФ по программе stand by.

По прогнозам Fitch, дефицит государственного бюджета в 2021 году снизится до 4% ВВП, указывая, что по итогам первого полугодия он составил 1,8% ВВП.

Агентство ожидает дальнейшего снижения дефицита до 3,2% ВВП в 2022 году благодаря "ресурсному" законопроекту.

Fitch также указывает, что денежные остатки правительства на конец июля в $2,0 млрд (82% из них в валюте) и $2,7 млрд от нового распределения SDR МВФ помогут Украине пройти пик внешних выплат $2,2 млрд в сентябре и осуществить бюджетные расходы.

Кроме этого, агентство также отмечает умеренный прогресс в программе реформ со времени последнего пересмотра в феврале. Этого пока недостаточно для получения $0,7 млрд транша МВФ и EUR0,6 млрд макрофинансовой помощи ЕС, однако часть этих средств, по оценкам Fitch, Украина получит в 2021 году, а программа stand by будет продолжена на 2022 год.

Fitch Ratings также прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,1% при инфляции 9,2% благодаря агросектору и росту доходов населения, хотя низкий уровень вакцинации сохраняет риски для такого прогноза.

По мнению Fitch, в 2022 году рост украинской экономики замедлится до 3,9% при инфляции 6%, а в 2023 году — до 3,5%.

Напомним, в сентябре 2020 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.

Источник фото: Depositphotos

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