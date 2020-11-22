Фонд гарантирования приостановил прием клиентов

Из-за установления карантина на территории Украины, связанного с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), личный прием граждан в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ временно будет прекращен.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, Фонд можно направить письменное обращение средствами почтовой связи по адресу: улица Сечевых Стрельцов, 17, город Киев, 04053, электронной почте: fgvfo@fg.gov.ua или обращаться по телефонам "Горячей линии" Фонда:

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0-800-308-108 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины),

(044) 333-36-55 (согласно тарифам оператора связи).

Письменные обращения граждан, в том числе заявления, оформленные в соответствии с требованиями законодательства, можно оставить в ящике для обращений, расположенной на 1 этаже в помещении Фонда по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 17, город Киев.

Ранее сообщалось, Фонд гарантирования анонсировал на 23 октября голландский аукцион по продаже ценных бумаг, которые являются активом АО "Дельта Банк".

При этом, эмитентом бумаг, выставленных на торги, выступило Государственное ипотечное учреждение.

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Напомним, 18 декабря, Кабинет Министров Украины принял постановление о передаче Государственного ипотечного учреждения в управление Министерству финансов.