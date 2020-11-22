  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 10 минут назад

Фонд гарантирования приостановил прием клиентов

В Фонде гарантирования вкладов временно прекращен прием граждан

Фонд гарантирования приостановил прием клиентов Фонд гарантирования приостановил прием клиентов

Из-за установления карантина на территории Украины, связанного с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), личный прием граждан в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ временно будет прекращен.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, Фонд можно направить письменное обращение средствами почтовой связи по адресу: улица Сечевых Стрельцов, 17, город Киев, 04053, электронной почте: fgvfo@fg.gov.ua или обращаться по телефонам "Горячей линии" Фонда:

Подпишитесь на канал DELO.UA

0-800-308-108 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины),

(044) 333-36-55 (согласно тарифам оператора связи).

Письменные обращения граждан, в том числе заявления, оформленные в соответствии с требованиями законодательства, можно оставить в ящике для обращений, расположенной на 1 этаже в помещении Фонда по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 17, город Киев.

Ранее сообщалось, Фонд гарантирования анонсировал на 23 октября голландский аукцион по продаже ценных бумаг, которые являются активом АО "Дельта Банк". 

При этом, эмитентом бумаг, выставленных на торги, выступило Государственное ипотечное учреждение.

Напомним, 18 декабря, Кабинет Министров Украины принял постановление о передаче Государственного ипотечного учреждения в управление Министерству финансов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Ощадбанк заявляет о существенном снижении ставок по кредитам для бизнеса
Ощадбанк заявляет о существенном снижении ставок по кредитам для бизнеса
Система PrivatMoney расширила сеть международных переводов
Система PrivatMoney расширила сеть международных переводов
Mercedes в полцены: что дают сотрудникам НБУ за помощь в отставке Рожковой и Сологуба
Mercedes в полцены: что дают сотрудникам НБУ за помощь в отставке Рожковой и Сологуба
Загрузка...
Новое видео
"Імітація імітації" — чи підтримують українці карантин вихідного дня? Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине распространяют монету, якобы изготовленную Нацбанком, но в НБУ это отрицают

  3. На вулиці штрафують за відсутність маски — пояснюємо разом з юристом, як це працює

  4. Локдаун в Украине введут при свыше 30 000 заболевших коронавирусом в сутки — Минздрав

  5. Львовские рестораторы обнажились в знак протеста против карантина выходного дня (ВИДЕО)

Ивент
В ноябре в Киеве соберутся лучшие креативщики и проведут первый украинский воркшоп
В ноябре в Киеве соберутся лучшие креативщики и проведут первый украинский воркшоп
Главная задача ивента — это создать за 2 дня свою креативную идею, чтобы после — воплотить в жизнь
Загрузка...