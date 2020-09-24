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Банки 1 час назад

Фонд гарантирования продает активы банков-банкротов на 13 млрд грн

Эти активы ранее уже неоднократно выставлялись на продажу, как индивидуально, так и в составе пулов, но не нашли своего покупателя

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

29 октября Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) запланировал аукцион по продаже пула активов трех неплатежеспособных банков — АО "ВТБ БАНК", АО "Родовид Банк" и ПАО КБ "Финансовая инициатива".

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, торги пройдут на площадке "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (FFN), по голландской модели аукциона.

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В основе пула — свыше 120 прав требования и имущественных прав по кредитным договорам, заключенным с физическими и юридическими лицами, 9 объектов недвижимости в Днепропетровской области, более 1,3 тысяч позиций дебиторской задолженности и имущественные права по векселям.

Общая сумма задолженности по кредитам в составе пула составляет 13,1 млрд грн. Средняя просрочка по кредитам — 8 лет.

В обеспечении по кредитным договорам: коммерческая и жилая недвижимость, земельные участки, транспорт, оборудование, товары и тому подобное.

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По большинству кредитов продолжаются судебные дела, за 39 кредитным договорам открыты производства Государственной исполнительной службы, по 12 — уголовные дела.

Стартовая цена пула — 503,4 млн грн.

Эти активы ранее уже неоднократно выставлялись на продажу, как индивидуально, так и в составе пулов, однако не нашли своего покупателя.

Условия участия в аукционе представлены на сайте организатора торгов — www.ffncorp.com.

Напомним, 9 октября Фонд гарантирования назначил торги по продаже пула активов АО "Дельта Банк" и АО "Финансы и Кредит".

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