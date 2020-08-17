Фонд гарантирования продлил срок ликвидации еще двух банков-банкротов

10 августа Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) приняла решение о продлении процедуры вывода двух обанкротившихся банков с рынка и назначении уполномоченных на ликвидацию лиц.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, речь идет о ПАО "Укринбанк" (сейчас — ПАО "Украинская инновационная компания") и ПАО "Златобанк" (на сегодняшний момент имеет название ПАО "Злато").

Так, процедура вывода Укринбанка с рынка продлена путем выполнения мероприятий по управлению имуществом (активами) банка и удовлетворения требований кредиторов.

Аналогичное решение о продлении ликвидации ФГВФЛ принял и в отношении Златобанка.

Уполномоченным лицом Фонда о продлении процедуры вывода обоих финучреждений с рынка назначен ведущий специалист по вопросам ликвидации банков департамента ликвидации банков ФГВФЛ Артем Караченцев, которому делегированы полномочия, определенные Законом.

24 декабря 2015 года Нацбанк отнес Укринбанк к категории неплатежеспособных из-за недостатка ликвидности.

Укринбанк основан в 1989 году. Его крупнейшим акционером на 10 июля 2015 года являлся председатель его Наблюдательного совета Владимир Клименко (71,15%). Согласно данным Нацбанка, по размеру общих активов на 1 октября 2015 года Укринбанк занимал 27-е место (5,8 млрд грн) среди 123 действовавших в стране банков.

Ранее Delo.UA писало о том, что суд отменил постановлении НБУ о признании Укринбанка неплатежеспособным, а 1 сентября 2016 года Высший админсуд обязал Нацбанк восстановить лицензии банка.

В свою очередь, 13 февраля 2015 года правление НБУ приняло постановление №105 "Об отнесении ПАО "Златобанк" к категории неплатежеспособных".

14 июля 2017 года постановлением Окружного админсуда Киева и постановлением Киевского апелляционного админсуда от 25 октября 2017 года указанное решение Национального банка было отменено.

Как известно, 11 февраля 2019 года Большая палата Верховного суда признала неправомерным решение Национального банка Украины от 13 февраля 2015 года об отнесении ПАО "Златобанк" (Киев) к категории неплатежеспособных.

Напомним, в этот же день Исполнительная дирекция Фонда гарантирования приняла решение о продлении процедуры вывода с рынка ПАО "АКБ Капитал" и АО "Банк Велес" и назначении уполномоченных на ликвидацию лиц.