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Банки 1 час назад

Фонд гарантирования продлил сроки вывода с рынка двух банков-банкротов

Речь идет о ПАО "АКБ Капитал" и АО "Банк Велес"

Фото: пресс-служба ФГВФЛ Фото: пресс-служба ФГВФЛ
Фото: пресс-служба ФГВФЛ

10 августа Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) приняла решение о продлении процедуры вывода двух обанкротившихся банков с рынка и назначении уполномоченных на ликвидацию лиц.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, речь идет о ПАО "АКБ Капитал" и АО "Банк Велес".

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Так, процедура вывода банка "Капитал" с рынка продлена путем выполнения мероприятий по управлению имуществом (активами) банка и удовлетворения требований кредиторов.

Уполномоченным лицом Фонда о продлении процедуры вывода финучреждения с рынка назначена ведущий специалист по вопросам ликвидации банков департамента ликвидации банков Ирина Белая, которой делегированы полномочия, определенные Законом.

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Банк "Капитал" создан в 1991 году. В августе 2014 года Михаил Эпель, владевший 18,4209% акций банка, вышел из числа его акционеров, тогда как Руслан Щербань увеличил участие до 20,4142% с 18,2759%, ООО "Промгаз Украины" сохранило участие в уставном капитале на уровне 15,4592%, ООО "Техногранд плюс" — 24,7324%.

По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2014 года по размеру общих активов (1,703 млрд грн) банк "Капитал" занимал 80-е место среди 166 действующих в Украине банков.

Ликвидация акционерно-коммерческого банка "Капитал" проводится с 30 октября 2015 года. Временная администрация в банк "Капитал" была введена 21 июля 2015 года.

Напомним, 19 марта 2019 года Киевский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения жалобу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Национального банка Украины (НБУ) на решение Окружного административного суда г. Киева об отмене ликвидации ПАО "АКБ Капитал". 

Как известно, ликвидация акционерно-коммерческого банка "Капитал" проводится с 30 октября 2015 года.

Временная администрация в банк "Капитал" была введена с 21 июля 2015 года.

А 5 ноября 2015 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц назначил ликвидатором банка "Капитал" Александра Щадных вместо Александра Ильчука.

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Аналогичное решение о продлении ликвидации ФГВФЛ принял и в отношении банка "Велес".

Уполномоченным лицом Фонда о продлении процедуры вывода банка "Велес" с рынка назначен ведущий специалист по вопросам ликвидации банков департамента ликвидации банков Андрпей Матвиенко, которому также делегированы полномочия, определенные Законом.

10 декабря 2015 года Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк Велес" за осуществление рисковой деятельности и систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

Такими были около 90% всех операций, осуществляемых банком. За неполный 2015 их объем превысил 100 млн долларов. Кроме того, значительный объем операций проведен с использованием поддельных документов.

 

 

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