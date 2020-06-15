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50 минут назад

Фонд гарантирования распродает активы обанкротившихся банков на 1,3 млрд грн

Из этой суммы на 1 млрд 263,50 млн грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 774,1 млн грн — недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков

Фото: UA.News Фото: UA.News
Фото: UA.News

В течение текущей недели (с 15 по 19 июня) запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 1 млрд 341,52 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВЛ), из них на сумму 1 млрд 263,50 млн грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 774,1 млн грн — недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков.

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Кроме этого, дебиторская задолженность перед банками торговаться за 0,61 млрд грн.

ТОП-5 банков по сумме выставленных на продажу активов:

АО "Дельта Банк": на продажу выставлено активы на общую сумму 839,27 млн грн;

АО "Родовид Банк": на продажу выставлено активы на общую сумму 425,75 млн грн;

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АО "ВТБ Банк": на продажу выставлено активы на общую сумму 47,02 млн грн;

ПАО "Банк Михайловский": на продажу выставлено активы на общую сумму 25,9 млн грн;

АО "Банк "Финансы и Кредит": на продажу выставлено активы на общую сумму 3,58 млн грн.

Напомним, 28 мая Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физлиц приняла решение о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО "Диамантбанк" и ПАО "Банк "Михайловский".

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