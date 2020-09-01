Фонд гарантирования снова выявил на финансовом рынке мошенников

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) вновь обнаружил мошеннические действия со стороны одной из финансовых компаний.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, ООО "TRI TECH UA" намеренно вводит в заблуждение клиентов, разместив на своем сайте поддельную скан-копию свидетельства участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Фонд никогда не выдавал этого свидетельства, а указанные в свидетельстве номера принадлежат действительному участнику Фонда гарантирования вкладов — ОАО "БАНК ВОСТОК", — говорится в сообщении.

По информации регулятора, компания TRI TECH UA не является и не может быть участником Фонда гарантирования, поскольку, согласно Закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", его участниками являются только банки (кроме Ощадбанка).

Поэтому, деньги, которые клиенты передают этой компании, не гарантируются ФГВФЛ, а следовательно, не будут возмещены Фондом в случае ее банкротства.

Фонд гарантирования настоятельно призывает пользователей финансовых услуг проверять достоверность информации. На сайте Фонда доступен перечень банков-участников Фонда и перечень вкладов, на которые распространяются гарантии ФГВФЛ.

Напомним, ранее подобные мошеннические действия Фонд гарантирования обнаружил у компании ООО "CENTR MOTORS", которая также разместила среди документов, которыми она якобы владеет, поддельную скан-копию свидетельства участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Ранее Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) предупреждал о мошеннических действиях некоторых компаний, которые сознательно вводят в заблуждение своих клиентов, предлагая за определенную плату свое "содействие" в возвращении средств кредиторам неплатежеспособных банков, в частности, вкладчикам 200+ и юридическим лицам.