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Банки 50 минут назад

Фонд гарантирования снова выявил на финансовом рынке мошенников

Финансовая компания разместила у себя на сайте поддельное свидетельство участника Фонда гарантирования вкладов

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) вновь обнаружил мошеннические действия со стороны одной из финансовых компаний.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, ООО "TRI TECH UA" намеренно вводит в заблуждение клиентов, разместив на своем сайте поддельную скан-копию свидетельства участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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"Фонд никогда не выдавал этого свидетельства, а указанные в свидетельстве номера принадлежат действительному участнику Фонда гарантирования вкладов — ОАО "БАНК ВОСТОК", — говорится в сообщении.

По информации регулятора, компания TRI TECH UA не является и не может быть участником Фонда гарантирования, поскольку, согласно Закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", его участниками являются только банки (кроме Ощадбанка).

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Поэтому, деньги, которые клиенты передают этой компании, не гарантируются ФГВФЛ, а следовательно, не будут возмещены Фондом в случае ее банкротства.

Фонд гарантирования настоятельно призывает пользователей финансовых услуг проверять достоверность информации. На сайте Фонда доступен перечень банков-участников Фонда и перечень вкладов, на которые распространяются гарантии ФГВФЛ.

Напомним, ранее подобные мошеннические действия Фонд гарантирования обнаружил у компании ООО "CENTR MOTORS", которая также разместила среди документов, которыми она якобы владеет, поддельную скан-копию свидетельства участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Ранее Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) предупреждал о мошеннических действиях некоторых компаний, которые сознательно вводят в заблуждение своих клиентов, предлагая за определенную плату свое "содействие" в возвращении средств кредиторам неплатежеспособных банков, в частности, вкладчикам 200+ и юридическим лицам.

 

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