Фонд гарантирования увеличил сумму запросов кредиторов банка "Новый"

10 августа исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) согласовала увеличение размера удовлетворения требований кредиторов восьмой очереди ПАО АБ "Новый" на сумму 137 тысяч 478,34 грн.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, после полного удовлетворения требований кредиторов восьмой очереди этим решением Фонд гарантирования согласовал увеличение размера частичного удовлетворения требований кредиторов десятой очереди на сумму 173 тысячи 916,32 грн, что составляет 0,13562274 % от общей суммы десятой очереди.

В результате, сумма удовлетворения требований кредиторов десятой очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Новый" составит 39 млн 926 тысяч 880,04 грн, что составляет 31,13562274% от общей суммы десятой очереди.

Требования удовлетворяются пропорционально сумме требований, принадлежащих каждому кредитору одной очереди.

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Выплаты осуществляются в безналичной форме, путем перечисления средств на счета кредиторов АКБ Новый.

Напомним, в июле 2017 года Нацбанк признал неплатежеспособным днепровский банк "Новый", ключевым акционером которого (18,33%) выступает государство в лице конструкторского бюро "Южное" имени Янгеля.

Официальная причина принудительного отзыва его банковской лицензии — на 12 июля 2017 года регулятивный капитал банка составлял менее трети от минимального уровня, установленного НБУ (с 12 июля он составлял 200 млн грн).

Впоследствии ФГВФЛ принял решение о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации банка "Новый" сроком на один год с 1 сентября 2019 года до 31 августа 2020 года включительно.