Фонд гарантирования выставил на торги пул активов банков-банкротов за 211 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) запланировал на 28 октября 2020 года аукцион по продаже пула, состоящего из активов четырех обанкротившихся банков: АО "ВТБ Банк", ОАО "Диамантбанк", АО "Родовид Банк", ПАО "КБ "Финансовая инициатива".

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, торги пройдут по голландской модели аукциона.

В состав пула вошли права требования по 66 кредитам юридических лиц, имущественные права и дебиторская задолженность. Средняя просроченная задолженность по кредитам — более 7 лет. Общая задолженность по договорам составила 5 481 млн грн.

По трети кредитного портфеля продолжаются судебные производства, либо эти кредиты находятся на рассмотрении Государственной исполнительной службы.

Стартовая цена пула составляет 211,03 млн грн.

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По информации Фонда гарантирования, значительная часть кредитов не обеспечены залогом. Более 83% обеспечения составляют финансовые активы, а именно: права требования и имущественные права по кредитным договорам, которые заключены с субъектами хозяйствования и дебиторская задолженность.

Еще 14% обеспечения — это недвижимость, в частности:

– четырехкомнатная квартира в Киеве общей площадью 168,80 квадратных метров, расположенная на улице Жилянская;

– гостиничный комплекс общей площадью 2226,8 квадратных метров, расположенный на земельном участке площадью 0,4723 га в Мариуполе Донецкая области;

– спортивный комплекс общей площадью 4279,4 квадратных метров, расположенный на земельном участке 0,7458 га (Мариуполь);

– нежилые здания сталелитейного завода общей площадью 126 763,6 квадратных метров (Мариуполь).

Остальные 3% обеспечения — это оборудование, транспорт и другое имущество.

Пул был сформирован по календарному подходу. То есть, в его состав вошли активы, которые предварительно выставлялись на индивидуальные торги, однако их так и не выкупили.

Во время предыдущего аукциона не нашлось желающих для приобретения пула, поэтому он выставлен на торги снова.

Напомним, 20 августа нынешнего года НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным после того, как его капитал уменьшился до одной трети от норматива.

Позже Нацбанк отнес банк "Аркада" к категории проблемных, ввел специальный режим контроля над деятельностью банка и назначил куратора.

После этого суд арестовал главный офис банка "Аркада" в Киеве и земельный участок под ним. Суд также запретил собственнику продавать эти объекты, а госрегистраторам — проводить соответствующую регистрацию.

Известно, что правоохранители расследуют уголовное производство по 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".

С 11 сентября ФГВФЛ начал осуществлять выплаты денег вкладчикам АО АКБ "Аркада" по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 25 августа 2020 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).

Вскоре НБУ отозвал банковскую лицензию банка.