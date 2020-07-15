Фонд гарантирования выставляет пул кредитов Дельта Банка на повторные торги

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) запланировал на 21 июля 2020 года проведение аукциона по повторной продаже пула активов АО "Дельта Банк", который сформирован преимущественно из кредитов субъектов хозяйствования.

Как сообщает пресс-служба ФГВЛ, торги пройдут на электронной площадке ProZorro.ПРОДАЖИ.

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В состав этого пула входят права требования и имущественные права по 987 кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования, 17 ипотечных кредитов физических лиц, 82 кредита физических лиц, обеспеченные движимым имуществом и другим залогом, 26 кредитов физических лиц без обеспечения, 13 объектов недвижимого имущества и имущественных прав на недвижимое имущество, основных средств, а также дебиторская задолженность и имущественные права по дебиторской задолженности.

Начальная цена лота GL0N618809 — 837,9 млн грн.

Торги пройдут по голландской модели аукциона с постепенным снижением цены в течение дня.

В аукционе могут принять участие юридические и физические лица.

Ранее Фонд гарантирования анонсировал серию аукционов по продаже пулов активов неплатежеспособного АО "Дельта Банк" в июне — августе 2020 года.

Напомним, в марте 2015 года Дельта Банк был признан неплатежеспособным, и тогда же в банке была введена временная администрация. Решение о ликвидации банка было принято Нацбанком 2 октября 2015 года. Позже ее продлили до 4 октября 2019 года. Процедуру окончательной ликвидации финучреждения планируют завершить 4 октября 2020 года.

В апреле 2018 года ФГВФЛ продал активы Дельта Банка за 311 млн грн. С 7 мая 2018 года Фонд осуществляет возмещение средств 311 тысячам вкладчиков банка по договорам банковского вклада и договорам банковского счета.