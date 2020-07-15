  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 10 минут назад

Фонд гарантирования выставляет пул кредитов Дельта Банка на повторные торги

Торги пройдут по голландской модели аукциона с постепенным снижением цены в течение дня

Фото: Акценты Фото: Акценты
Фото: Акценты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) запланировал на 21 июля 2020 года проведение аукциона по повторной продаже пула активов АО "Дельта Банк", который сформирован преимущественно из кредитов субъектов хозяйствования.

Как сообщает пресс-служба ФГВЛ, торги пройдут на электронной площадке ProZorro.ПРОДАЖИ.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В состав этого пула входят права требования и имущественные права по 987 кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования, 17 ипотечных кредитов физических лиц, 82 кредита физических лиц, обеспеченные движимым имуществом и другим залогом, 26 кредитов физических лиц без обеспечения, 13 объектов недвижимого имущества и имущественных прав на недвижимое имущество, основных средств, а также дебиторская задолженность и имущественные права по дебиторской задолженности.

Начальная цена лота GL0N618809 — 837,9 млн грн.

Торги пройдут по голландской модели аукциона с постепенным снижением цены в течение дня.

Читайте также:
Взыскание убытков с экс-владельцев банков-банкротов будут проводить ведущие мировые юристы

В аукционе могут принять участие юридические и физические лица.

Ранее Фонд гарантирования анонсировал серию аукционов по продаже пулов активов неплатежеспособного АО "Дельта Банк" в июне — августе 2020 года.

Напомним, в марте 2015 года Дельта Банк был признан неплатежеспособным, и тогда же в банке была введена временная администрация. Решение о ликвидации банка было принято Нацбанком 2 октября 2015 года. Позже ее продлили до 4 октября 2019 года. Процедуру окончательной ликвидации финучреждения планируют завершить 4 октября 2020 года.

В апреле 2018 года ФГВФЛ продал активы Дельта Банка за 311 млн грн. С 7 мая 2018 года Фонд осуществляет возмещение средств 311 тысячам вкладчиков банка по договорам банковского вклада и договорам банковского счета. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский пообещал "дожать" госбанки для ипотеки под 10%
Зеленский пообещал "дожать" госбанки для ипотеки под 10%
Ощадбанк похвастался объемами розничного кредитования: превысили докарантинный уровень
Ощадбанк похвастался объемами розничного кредитования: превысили докарантинный уровень
Как пандемия диджитализировала банковский опыт — интервью Леси Сироты, ОТП Банк
Как пандемия диджитализировала банковский опыт — интервью Леси Сироты, ОТП Банк
Загрузка...
Новое видео
Николай Тимощук: об устойчивости компаний, спросе на UNIT.City и человеке будущего / Delo.UA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Слуге народа заговорили о включении "печатного станка": "Ответственность берем на себя"

  3. В Госпотребслужбе назвали основные очаги распространения COVID-19 в Киеве

  4. Тищенко не смог ответить, почему его ресторан "Велюр" продолжает нарушать карантин

  5. Паломничество десятков тысяч хасидов в этом году невозможно, — мэр Умани

Загрузка...