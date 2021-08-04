Forbes включил Рианну в список миллиардеров, назвав богатейшей певицей в мире

Американский журнал Forbes оценил состояние певицы Робин Фенти, известной под именем Рианна, в 1,7 млрд долларов. Как говорится в статье делового издания, это делает ее самой богатой женщиной-музыкантом в мире и второй после Опры Уинфри самой богатой деятельницей шоу-бизнеса.

При этом отмечается, что столь богатой Рианну сделала не музыкальная деятельность: основная часть ее состояния (примерно 1,4 млрд долларов) приходится на стоимость компании Fenty Beauty, 50% которой, по данным Forbes, принадлежит именно ей.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Forbes отмечает, что певица стала самым успешным предпринимателем в сфере красоты, раскрутив косметический бренд через соцсети, где у нее — как в Instagram, так и в Twitter — уже более 100 млн подписчиков.

Fenty Beauty является совместным предприятием с французским производителем предметов роскоши LVMH (которым управляет миллиардер Бернар Арно, уже не один раз называвшийся самым богатым человеком в мире), запущенным в 2017 году. Компания продает тональный крем, предлагаемый в 50 оттенках, в том числе более темных цветов — для темнокожих женщин.

По данным издания, за первый же календарный год — 2018-й — бренд стал настолько популярен, что принес более 550 млн долларов дохода, обогнав другие бренды знаменитостей американского шоу-бизнеса — Kylie Cosmetics Кайли Дженнер, West’s KKW Beauty Ким Кардашьян и Honest Co Джессики Альбы.

Большая часть остального состояния Рианны приходится на ее долю в компании по производству нижнего белья Savage x Fenty, которая оценивается в 270 млн долларов, а также на ее доходы от карьеры музыканта и актрисы.

В феврале Savage x Fenty получила финансирование в размере 115 млн долларов при оценке стоимости в 1 млрд долларов. Компания, основанная в 2018 году как совместное предприятие с TechStyle Fashion Group, имеет в числе акционеров крупных инвесторов, таких как Marcy Venture Partners рэпера Jay-Z и частную инвестиционную фирму L Catterton, инвестором которой является тот же Бернар Арно.

С другой стороны, также в феврале LVMH и Рианна заявили, что закрыли свое другое совместное предприятие — дом моды и аксессуаров высокого класса, также названный Fenty. Созданный в 2019 году бренд дорогой одежды не смог пережить пандемию коронавируса, выпустив свою последнюю коллекцию в ноябре 2020 года.

При этом музыкальных альбомов Рианна не выпускала уже более пяти лет. В 2005-2012 годах они выходили почти ежегодно, а последним стал Anti, выпущенный в январе 2016 года.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!