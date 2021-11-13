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В мире 7 минут назад

Франция угрожает России в случае нападения на Украину

Французская сторона призвала Москву не отказываться от проведения переговоров по Донбассу в нормандском формате с участием министров иностранных дел

Франция предупредила Россию о серьезных последствиях любой агрессии против Украины Франция предупредила Россию о серьезных последствиях любой агрессии против Украины
Франция предупредила Россию о серьезных последствиях любой агрессии против Украины

Франция выразила обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в Украине и предупредила Россию о серьезных последствиях любого дальнейшего возможного ущерба территориальной целостности Украины.

Об этом шла речь на встрече в Париже министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана и министра обороны Флоранс Парли с российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу, сообщает пресс-служба Минобороны Франции.

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Французская сторона призвала Москву не отказываться от проведения переговоров по Донбассу в нормандском формате с участием министров иностранных дел.

Франция также напомнила России о взятых ею обязательствах в рамках ОБСЕ в отношении прозрачности передвижения и деятельности военных, а также о полном соблюдении мер доверия и безопасности.

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Что касается ситуации в Беларуси, французские министры осудили безответственное и неприемлемое поведение диктаторского режима, направляющего миграционные потоки в страны ЕС. Они призвали Россию мобилизовать свои тесные связи с Беларусью, чтобы прекратить это.

Реакция французских министров прозвучала после того, как на брифинге в Брюсселе США поделились с европейскими союзниками своими опасениями по поводу передвижения российских войск на украинской границе и возможного нападения. 

Также Российская Федерация отказалась от встречи министров иностранных дел нормандской четверки, которую предложил организовать глава МИДа Франции Жан-Ив Ле Дриан. 

Отметим, ранее издание The Washington Post писало о том, что российские военные в очередной раз начинают стягивать технику к границам Украины.

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