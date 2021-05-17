"Фридом Финанс Украина" — новый игрок в команде андеррайтеров. Кто от этого выиграет? 

11 марта 2021 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины выдала ООО "Фридом Финанс Украина" лицензию на осуществление андеррайтинга. Рассказываем, какие новые услуги сможет предоставлять клиентам компания и как это повлияет на развитие фондового рынка страны.

Последние 8-10 месяцев на отечественном фондовом рынке все больше украинцев выбирают ценные бумаги корпоративного сектора, ведь прибыльность таких инвестиций выше. В условиях, когда государственные облигации с доходностью 12-13% размещают на 3-6 лет, эмитенты корпоративных облигаций при аналогичных сроках предлагают 17-20% годовых. И складывающаяся ситуация выгодна для всех сторон: компании хотят привлекать средства от продажи своих ценных бумаг, а инвесторы выбирают эти активы из-за выгодности.

Сейчас оптимальным для инвесторов вариантом инвестирования в корпоративные ценные бумаги является сектор финансового лизинга, в котором выданные займы обеспечиваются реальными активами. Речь идет об "ЭСКА Капитал", "Бест Лизинг" и "Альфа Лизинг". Ожидается, что количество эмитентов, которые собираются торговать своими облигациями и акциями, будет расти. Этому способствуют два фактора: многие компании думают о выходе на фондовый рынок + в список андеррайтеров, которые занимаются организационными вопросами, добавилась одна из ведущих инвестиционных компаний Украины.

"Фридом Финанс Украина" как андеррайтер отныне будет консультировать представителей бизнеса и местные органы власти по размещению их ценных бумаг на отечественном фондовом рынке. Компания сможет организовывать первичное публичное размещение акций (IPO) или облигаций.

Старт новых возможностей для бизнеса

Продажа облигаций на фондовом рынке — это современный и эффективный метод привлечения капитала. Компании со стабильным и развитым бизнесом размещают свои ценные бумаги на биржах, чтобы получить дополнительные финансовые ресурсы на 2 важные цели.

Для стратегического развития.

Привлеченные средства направляются на покрытие дефицита денежных ресурсов и на капитальные вложения. Финансы используют, чтобы реконструировать или приобрести новую технику, реструктуризировать задолженность, увеличить оборотные средства, поддерживать необходимый уровень производства продукции и др.

Для реализации инновационных проектов.

Полученные от продажи ценных бумаг деньги используют, чтобы открывать новые структурные предприятия или дочерние компании, развивать инфраструктуру для доставки товаров, покупать недвижимость или земельные участки, формировать публичную историю и привлекать внимание к бренду.

Привлечь облигационный заем на длительное время — это как оформить банковский кредит без полного обеспечения (залога). Возможность получать средства таким образом очень ценна для многих эмитентов.

"Традиционно мы брали средства в банках и с недавнего времени в международных фондах. Привлечение инвесторских денег через продажу облигаций — хорошая возможность для диверсификации источников заимствований, но и стоят они значительно больших усилий", — делится мнением управляющий партнер "ЭСКА Капитал" Сергей Васьков. А также добавляет: "Откровенно говоря, выпуски серий В и С под 17% годовых не слишком выгодны для нас. Мы могли бы этого не делать: источников, где можно брать деньги, предостаточно. Но ждать, когда украинский фондовый рынок станет развитым, нельзя. Надо самим его развивать. Поэтому лучше мы сейчас немного переплатим, но продолжим формировать свою положительную кредитную историю на публичном рынке долгового капитала".

Преимущества и особенности эмиссии облигаций

Эмиссия облигаций — это процесс, когда предприятие выпускает ценные бумаги для обращения на фондовом рынке. Ее преимущества:

Доступ к десяткам тысяч частных инвесторов. Укрепление деловой репутации и подтверждение, что эмитент работает прозрачно и легально. Привлечение дополнительных средств для развития бизнеса и диверсификации источников финансирования. Упрощенное получение финансирования в будущем и снижение процентной ставки. Соответствие стандартам корпоративного управления и прозрачности бизнеса. Привлечение средств без обеспечения как альтернатива банковскому кредиту.

Получать финансирование от продажи ценных бумаг хотели бы многие компании, но и к эмитентам есть требования. Например, "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА" будет организовывать выход на рынок компаний, которые будут соответствовать следующим критериям:

объем размещения — от 20 млн грн;

высокие темпы развития бизнеса и положительная репутация на рынке;

3 года операционной деятельности, современная организация управления и наличие бизнес-плана;

выше средней по нише рентабельность бизнеса и положительная динамика финансовых результатов;

отсутствие существенной кредитной нагрузки и подготовленная ​​в соответствии с МСФО или П(С)БУ финансовая отчетность за 3 года.

Выход на биржу с помощью Freedom Finance

Чтобы успешно разместить свои ценные бумаги на фондовом рынке, бизнесу стоит действовать через андеррайтера. Он реализует полный цикл процесса: от первичного анализа компании до пострыночной поддержки. Андеррайтер также прилагает максимум усилий, чтобы продать ценные бумаги эмитента инвесторам. В отдельных случаях он даже выкупает все акции или облигации, а затем перепродает их, чем фактически гарантирует эмитенту выручку.

Рассмотрим подробно информацию об ООО "Фридом Финанс Украина", недавно получившего лицензию андеррайтера. Компания предоставляет клиентам комплексный портфель финансовых услуг: брокерское и депозитарное обслуживание, обучение и аналитику, услуги маркет-мейкера, консультации по вопросам инвестирования на IPO.

"Фридом Финанс Украина" входит в состав международного холдинга Freedom Holding Corp. Он является ведущим инвестиционным брокером Центральной Азии, имеет представительства в 7 странах мира и в октябре 2019 года провел листинг акций на фондовой бирже NASDAQ в США. Консолидированная выручка холдинга ($55 млн) за последний год показала рост на 184%.

Ержан Абдыкеров исполнительный директор "Фридом Финанс Украина" "Группа компаний Freedom Finance осуществила ряд облигационных выпусков и IPO на фондовых биржах России, Казахстана и Узбекистана. Суммарно мы привлекли для бизнеса свыше $230 млн инвестиций. Свой опыт и знания теперь будем внедрять в Украине"

"Фридом Финанс Украина" предлагает простую и прозрачную модель размещения ценных бумаг на Украинской бирже или ПФТС, реализует полный цикл андеррайтинга и обеспечивает распространение ценных бумаг эмитента в крупных городах Украины через сеть филиалов. Как маркет-мейкер компания дополнительно будет поддерживать ликвидность облигаций на рынке.

Марина Машковская генеральный директор "Фридом Финанс Украина" "После получения этой лицензии мы готовы предоставлять украинским компаниям всяческую поддержку на пути к эмиссии акций и облигаций. Своей деятельностью будем развивать фондовый рынок Украины в целом и помогать каждому конкретному бизнесу привлекать инвестиции для своего роста"

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