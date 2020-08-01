ГБР не нашло неправомерных действий полиции при ликвидации полтавского террориста

В ходе спецоперации по обезвреживанию полтавского террориста Романа Скрипника полицейские действовали в пределах своих полномочий.

Об этом после первоочередных следственных действий сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

"Как предусмотрено законом, ГБР расследует обстоятельства гибели "полтавского террориста" во время задержания: пока оснований считать действия полицейских неправомерными нет", — говорится в сообщении

В то же время, в ГБР отмечают, что окончательные выводы о правомерности действий правоохранителей будут сделаны по результатам досудебного расследования.

Ранее Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений, повлекших смерть 32-летнего гражданина при задержании сотрудниками ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Как сообщалось ранее, сегодня ночью на окраине поселка Опошня Зеньковского района сотрудники Национальной полиции ликвидировали полтавского террориста Романа Скрипника, который ранее взял в заложники работника уголовного розыска, а затем обменял его на полицейского начальника.

Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських — зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.

Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020

Напомним, 23 июля, в Полтаве на улице Остапа Вишни началась спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством.

В департаменте уголовного розыска Национальной полиции рассказали, что при задержании у здания Административного суда злоумышленник угрожал взорвать гранату РГД-5 и захватил в заложники работника уголовного розыска.

В результате переговоров представителей правоохранительных органов со злоумышленником, он согласился обменять заложника-полицейского на полковника полиции.

Позднее Роман Скрипник скрылся в лесу Решетиловского района Полтавской. При этом ранее Геращенко допускал возможность, что преступник мертв.