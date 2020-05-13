ГБР проверяет МВД и ГМС на причастность к утечке персональных данных украинцев

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование по факту утечки информации, содержащей персональные данные граждан Украины, которая была распространена в одном из анонимных Telegram-каналов.

По предварительной информации, к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы.

Досудебное расследование начато по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, повлекшее тяжкие последствия и несанкционированного сбыта или распространения информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, причинившее существенный вред, совершенном по предварительному сговору группой лиц (часть 3 статьи 365 и части 2 статьи 361-2 Криминального кодекса Украины).

Напомним, что ранее стало известно, что объемы личных данных украинцев оказались в интернете.

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Получить доступ к документам, контактам и даже паролям в социальных сетях предлагали через обычный бот в Telegram-канале.

В министерстве цифровой трансформации сразу опровергли информацию о том, что утечка может быть связана с работой государственного сервиса "Дія", а Служба безопасности Украины (СБУ) начала следственные действия.

Как сообщалось ранее, британская компания Cambridge Analytica, которую ранее обвиняли в незаконном сборе персональных данных из профилей социальных сетей Facebook, в 2017 году сотрудничала с одной из украинских политических партий.

Стало известно, что компания сформировала глобальную сеть, "пустив корни" в 68 странах мира.