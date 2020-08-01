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ГБР проверяет правомерность действия полицейских, ликвидировавших полтавского террориста

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Полтавской области

Роман Скрипник. Фото из соцсетей Роман Скрипник. Фото из соцсетей
Роман Скрипник. Фото из соцсетей

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Полтаве, начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, от которых наступила смерть 32-летнего полтавского террориста, сообщает "Интерфакс-Украина".

"По предварительной информации, 1 августа 2020 года около 3:00 ночи в селе Опошня Зеньковского района правоохранители обнаружили мужчину, который 23 июля в Полтаве захватил заложников, а затем убежал и скрывался. Во время его задержания полицейские применили табельное огнестрельное оружие, вызвав огнестрельное ранение головы. Кроме того, произошел взрыв боевой гранаты, которую держал в руках погибший", — цитирует агентство сообщение пресс-службы ГБР.

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 365 и части 1 статьи 115 УК Украины ("Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и умышленное убийство").

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Полтавской области.

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Как сообщалось ранее, сегодня ночью на окраине поселка Опошня Зеньковского района сотрудники Национальной полиции ликвидировали полтавского террориста Романа Скрипника, который ранее взял в заложники работника уголовного розыска, а затем обменял его на полицейского начальника.

Напомним, 23 июля, в Полтаве на улице Остапа Вишни началась спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством.

Как рассказали в департаменте уголовного розыска Национальной полиции, при задержании у здания Административного суда злоумышленник угрожал взорвать гранату РГД-5 и захватил в заложники работника уголовного розыска.

В результате переговоров представителей правоохранительных органов со злоумышленником, он согласился обменять заложника-полицейского на полковника полиции.

Позднее Роман Скрипник скрылся в лесу Решетиловского района Полтавской. При этом ранее Геращенко допускал возможность, что преступник мертв.

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