ГБР снова угрожает привести Порошенко силой на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) готовит документы, чтобы силой привести на допрос народного депутата Петра Порошенко. Об этом заявила временная исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова в интервью LB.ua.

"По двум эпизодам — превышение лимитов неявки. И мы подготовили пакеты с доказательствами по поводу (силового — Delo.ua), они перенаправлены в Генпрокуратуру. Мы будем согласовывать это с прокуратурой, затем передавать материалы в суд. Пусть суд решает, достаточно ли оснований для привода", — сказала она.

Руководительница ГБР добавила, что обсуждала этот вопрос с генпрокурором Русланом Рябошапкой, на вопрос, какой была эта беседа, она сказала: "Прекрасно. Ждем его решения".

Напомним, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) уже иницировали применение к экс-президенту Украины Петру Порошенко принудительного привода из-за его неявки на допрос, запланированный на 21 января 2020 года.

24 января 2020 года Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Также стало известно, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство о возможном завладении государственных средств бывшим Президентом Петром Порошенко по заявлению 11 депутатов Верховной Рады.

Отметим, что в декабре 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении пятого Президента Украины Петра Порошенко в связи с тем, что он в феврале 2015 года согласовал своей подписью в Минске Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Как известно, Петр Порошенко в разных статусах проходит в более десяти уголовных производствах, открытых Государственным бюро расследований. Ранее стало известно, что следователи ГБР передали в Генеральную прокуратуру (ГПУ) проекты подозрения Петру Порошенко и представления в Верховную Раду Украины для согласия на привлечение его к уголовной ответственности.

Речь идет о подозрении в рамках уголовного производства о возможном осуществлении неправомерного влияния Петра Порошенко при проведении конкурсного отбора кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП). Предположительно, Порошенко по президентской квоте, но в обход процедуры и судебного запрета, остановившего конкурс, назначил двух членов ВСП. В Госбюро это квалифицируют как действия, направленные на захват государственной власти (часть 3 статьи 109 УК Украины) и злоупотреблении служебным положением (часть 2 статьи 364 УК Украины).

Также в Госбюро готовят еще одно подозрение пятому президенту. Речь идет о деле по факту возможного незаконного назначения на должность первого заместителя Главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Сергея Семочко.