Политика 1 час назад

ГБР сообщило зампреду "Верховного суда ЛНР" о подозрении по трем статьям

Если Украина поймает подозреваемую, ей будет грозить до 15 лет тюрьмы

ГБР сообщило зампреду "Верховного суда ЛНР" о подозрении по трем статьям ГБР сообщило зампреду "Верховного суда ЛНР" о подозрении по трем статьям

Территориальное управление Госбюро расследований в Краматорске 10 августа заочно сообщило о подозрении бывшей судье Апелляционного суда Луганской области, которая изменила присяге и активно работала на оккупационные власти. Об этом говорится в сообщении ГБР.

"В 2014 году, после захвата части Луганской области российскими войсками, она не прибыла на подконтрольную украинской власти территорию. Вместо этого бывшая судья начала активно работать на самопровозглашенную власть в ОРДЛО", — говорится в сообщении.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

По данным бюро, подозреваемая в 2014 году вошла в состав рабочей группы "Народного совета ЛНР", где разрабатывала "законы" этого образования. Кроме того, она подала документы для участия в конкурсе, который объявила "квалификационная коллегия судей ЛНР". По результатам конкурса она стала "судьей ЛНР", а в дальнейшем получила должность заместителя председателя "Верховного суда ЛНР".

Читайте также:
ЦИК РФ разрешила жителям ОРДЛО голосовать на выборах Госдумы: МИД Украины возмущен

Женщине вменяют действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя представителем власти (часть 3 статьи 109 Уголовного кодекса); посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по сговору группой лиц (часть 2 статьи 110 УК); а также государственную измену (часть 1 статьи 111 УК).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним также, что в июне Служба безопасности Украины задержала партнера Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине, обвинив его в работе на "Министерство госбезопасности ДНР".

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

ГБР подозревает экс-налоговика в "слепоте" к застройщику, не уплатившему 42 млн грн налога
ГБР подозревает экс-налоговика в "слепоте" к застройщику, не уплатившему 42 млн грн налога
Руководство АРМА отстранили от работы и отправили под домашний арест
Руководство АРМА отстранили от работы и отправили под домашний арест
ГБР поймало таможенников "Борисполя" на миллионных занижениях поступлений: все из-за кода
ГБР поймало таможенников "Борисполя" на миллионных занижениях поступлений: все из-за кода
Загрузка...
Новое видео
Як впроваджувати інновації на масовому українському ринку — Вадим Сидоренко / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Между Украиной и Румынией планируют создать еще одну речную переправу

  3. "Символизирует код нации": НБУ ввел монету с аистами в честь 30-летия независимой Украины

  4. Великобритания готова к переговорам в рамках Будапештского меморандума — посол

  5. НАТО готово принять Украину, но не видит сдвигов в проведении реформ — британский посол

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...