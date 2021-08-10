ГБР сообщило зампреду "Верховного суда ЛНР" о подозрении по трем статьям

Территориальное управление Госбюро расследований в Краматорске 10 августа заочно сообщило о подозрении бывшей судье Апелляционного суда Луганской области, которая изменила присяге и активно работала на оккупационные власти. Об этом говорится в сообщении ГБР.

"В 2014 году, после захвата части Луганской области российскими войсками, она не прибыла на подконтрольную украинской власти территорию. Вместо этого бывшая судья начала активно работать на самопровозглашенную власть в ОРДЛО", — говорится в сообщении.

По данным бюро, подозреваемая в 2014 году вошла в состав рабочей группы "Народного совета ЛНР", где разрабатывала "законы" этого образования. Кроме того, она подала документы для участия в конкурсе, который объявила "квалификационная коллегия судей ЛНР". По результатам конкурса она стала "судьей ЛНР", а в дальнейшем получила должность заместителя председателя "Верховного суда ЛНР".

Женщине вменяют действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя представителем власти (часть 3 статьи 109 Уголовного кодекса); посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по сговору группой лиц (часть 2 статьи 110 УК); а также государственную измену (часть 1 статьи 111 УК).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним также, что в июне Служба безопасности Украины задержала партнера Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине, обвинив его в работе на "Министерство госбезопасности ДНР".

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