Общество 50 минут назад

Гендерное неравенство: в Украине женщины на 21,3% зарабатывают меньше мужчин

В то же время, разница в размере зарплат мужчин и женщин сокращается

Фото: su.oblast.online Фото: su.oblast.online
Фото: su.oblast.online

В первом квартале 2020 года среднемесячная зарплата женщин составляет 9 785 грн, что составляет 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 грн).

Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.

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По данным статистического ведомства, разница в размере зарплат мужчин и женщин сокращается:

в I квартале 2019 года зарплата женщин была 8 473 грн или 77,2% от зарплаты мужчин (10 968 грн);

во II квартале — 9 тысяч 210 грн или 77,8% от зарплаты мужчин (11 838 грн);

в III квартале — 9 тысяч 348,42 грн или 75,7% от зарплаты мужчин (12 350 грн);

в IV квартале — 9 тысяч 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).

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Стоит отметить, что такая ситуация наблюдается не только в Украине.

Так, Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило, что в 2018 году средний заработок за час мужчин в Германии составлял в среднем 21,60 евро, тогда как у женщин — 17,09 евро, что почти на 21% меньше. 

Ранее бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал пять возможных причин того, почему украинские женщины имеют меньшую зарплату, чем мужчины.

Напомним, Всемирный банк опубликовал исследование о гендерном равенстве в мире.

В список государств, достигших полного уравнения, попали только шесть стран.

 

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