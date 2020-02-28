Гендиректор Mastercard Ukraine: У 37% взрослых украинцев нет банковского счета

В Украине уровень финансовой инклюзии заметно ниже европейского. Так, в нашей стране 37% взрослого населения не имеют банковского счета. Для сравнения, в скандинавских странах у 100% взрослого населения есть банковские счета, а в Великобритании — у 98%.

Об этом, во время презентации правительственного проекта "Дія.Бізнес" заявила генеральный директор компании Mastercard Ukraine Инга Андреева, передает корреспондент Delo.ua.

Сославшись на данные Национального банка Украины, она отметила, что по итогам 2019 года 8 из 10 транзакций проходили в безналичной форме. "Мне кажется, уже неплохо. Кроме того, мы впервые пересекли рубеж в 50%. Это объемы безналичных операций в общем объеме операций. Теперь мы уверено можем сказать, что Украина находится на уровне европейских и мировых трендов — еще 5 лет назад во всем объеме операций безналичные транзакции составляли только 25%", — отметила она, однако добавила, что есть европейские страны, у которых этот показатель держится на 90% и выше.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Андреева также добавила, что в 2019 году количество POS-терминалов увеличилось практически на 20% — до 333 тысяч. Из них 90% — бесконтактные терминалы.

"Но, как обычно, всегда в бочку меда можно добавить ложку дегтя. Например, уровень финансовой инклюзии в стране — у 37% взрослого населения Украины нет банковского счета. Уровень финансовой инклюзии в скандинавских странах составляет 100%, в Великобритании — 98%. При этом только 38% предприятий на сегодняшний день принимают безналичную оплату. Все остальное — в кеше. Если взять средний показатель по Европе, то цифра будет противоположная — 62% приходится на безналичную оплату, а есть страны где этот показатель значительно выше", — говорит гендиректор Mastercard Ukraine.

Читайте также: Держатели платежных карточек Mastercard от KredoBank теперь могут использовать Google Pay

Андреева добавляет, что Украина на европейской карте занимает последнее место и по количеству POS-терминалов на тысячу населения страны — на сегодня эта цифра составляет чуть больше восьми. "То есть 8,4 POS-терминалов приходится на тысячу украинцев. В Европе средний показатель — в 3 раза выше, то есть 26 POS-терминалов на тысячу населения страны", — резюмирует она.

Напомним, что по данным НБУ расширение платежной инфраструктуры и растущая популярность инновационных способов оплаты способствует устойчивому развитию безналичных расчетов с использованием платежных карт в Украине. По данным регулятора, каждая пятая активная карта в Украине — бесконтактная.