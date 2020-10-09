Гендиректором Всемирной торговой организации впервые станет женщина

В финальный раунд выбора нового генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) вышли две претендентки: бывший управляющий директор Всемирного банка Нгози Оконджо-Ивеала (Нигерия) и министр торговли Республики Корея Ю Мён Хи.

Таким образом, ВТО впервые в истории возглавит женщина, передает "Интерфакс-Украина".

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Председатель Генсовета ВТО, представитель Новой Зеландии Дэвид Уокер и работавшие с ним координаторы объявили, что из пяти кандидатов были выбраны две женщины, которые получили самую широкую поддержку со стороны членов ВТО. Одна из них станет седьмым гендиректором организации.

"Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы поощрять и облегчать достижение консенсуса между членами и содействовать переходу от этого финального списка из двух кандидатов к принятию решения о назначении", — заявил Уокер.

Третий этап консультаций начнется 19 октября и продлится до 27 октября. Уокер отметил, что утвердить нового главу организации предстоит Генеральному совету. Скорее, это произойдет в первой половине ноября.

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66-летняя Оконджо-Ивеала была выдвинута кандидатом на пост главы ВТО от Нигерии. За время своей карьеры она работала министром финансов, а также министром иностранных дел этой страны. За 25 лет работы в ВБ Оконджо-Ивеала занимала ряд высоких должностей, включая пост управляющего директора (вторая по важности позиция в банке). Также она дважды претендовала на пост президента ВБ.

В настоящее время она возглавляет Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI).

Ю Мен Хи (53 года) стала первой женщиной, которая возглавила министерство торговли Республики Корея. Она проработала в различных госучреждениях четверть века. Ю Мен Хи является специалистом по вопросам международной торговли, в частности, принимала участие в ключевых для Республики Корея торговых переговорах с США и Китаем.

Процесс выбора нового генерального директора был запущен 14 мая, когда глава ВТО Азеведу сообщил, что он уйдет со своего поста за год до истечения срока его полномочий. Впоследствии 31 августа он покинул свой пост.

Напомним, в сентябре 2019 года болгарский экономист Кристалина Георгиева избрана на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда.