Германия поддержала продолжение Украиной транзита газа после запуска "Северного потока-2"

Германии важно, чтобы после запуска трубопровода "Северный поток-2" для поставок газа из России в Европу был сохранен и транзит этого топлива через территорию Украины. Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт в комментарии изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Для правительства Германии центральное значение имело и имеет то, что Украина должна сохранить за собой статус страны-транзитера газа и с запуском "Северного потока-2". Подписав договор о транзите, заключенный при посредничестве ЕС и правительства ФРГ, Россия и Украина наметили путь для этого и подали важный сигнал касательно обеспечения безопасности газоснабжения Европы", — заявил он, подчеркнув, что это соглашение должно соблюдаться.

Напомним, что 1 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что его страна не намерена отказываться от транзита газа через Украину и готова продлить договор о нем. По его словам, Украина должна со своей стороны обеспечивать нормальное состояние газотранспортной системы.

4 июня сам президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, что строительство "Северного потока-2" выгодно с чисто экономической точки зрения в том числе и потому, что при поставках газа по этому маршруту никому не нужно платить за транзит.

При этом, отвечая на слова ведущего дискуссии о том, что сеть магистральных газопроводов "кормит целые регионы Европы", Путин сказал: "Вы думаете, мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая всех кормить что ли?"

В отношении конкретно Украины российский президент заявил, что проблемы с транзитом газа через Украину начались из-за желания ее властей, пользуясь монополией на транзит, экономически давить на Россию, повышая стоимость прокачки с требованием как можно более дешевой цены топлива для самой Украины. В то же время Путин также заверил, что полностью отказываться от прокачки газа через Украину РФ не планирует.

Отметим, что, по словам российского вице-премьер-министра Александра Новака, строительство "Северного потока-2" будет завершено до конца 2021 года. Сейчас этому активно противится Украина.

В частности, в опубликованном недавно интервью тому же Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Владимир Зеленский инициировал включение вопроса "Северного потока-2" в повестку дня гипотетического нового международного формата переговоров по Украине.

Также он заявил, что Россия в ходе политических торгов вокруг достройки "Северного потока-2" пытается добиться принуждения Украины к согласию на амнистию для сепаратистов на Донбассе и проведения там местных выборов на условиях РФ. На встрече же с сенаторами США в Киеве Зеленский и вовсе заявил, что в случае запуска газопровода Украина лишится возможности финансировать свою армию.

В новом же интервью изданию Axios Зеленский раскритиковал позицию США и их президента Джозефа Байдена по "Северному потоку-2", которые, как он полагал, "оставались последним оплотом" противодействия реализации этого проекта. Ранее украинский президент заявлял, что запуск трубопровода станет проигрышем США и лично Байдена.