Политика и экономика 60 минут назад

Гетманцев решил уйти с поста главы финансового комитета Верховной Рады

Гетманцев сделал это после того, как группа депутатов накануне внесла документ о его увольнении

Данил Гетманцев. Фото: Facebook/Danil Getmantsev Данил Гетманцев. Фото: Facebook/Danil Getmantsev
Данил Гетманцев. Фото: Facebook/Danil Getmantsev

Народный депутат Данил Гетманцев зарегистрировал проект постановления №4402 об отзыве его с должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Решил подать альтернативный проект постановления об уходе. Мне кажется, мотивировал более обоснованно", — написал депутат.

Гетманцев сделал это после того, как группа депутатов накануне внесла аналогичный документ.

Читайте также:
Глава комитета ВР по вопросам финансов Гетманцев пытался стать судьей КАС, но ему отказали

"Отозвать Гетманцева Даниила Александровича, народного депутата, с должности главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики... поскольку продолжение его деятельности по разработке проектов законов Украины по вопросам налогообложения имеет целью прекратить незаконные схемы по уклонению от налогообложения и причинить вред от этого многим важным людям и поэтому делает невозможным выполнение им своих обязанностей", — говорится в постановлении.

18 ноября группа из 36 народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления №4393 об увольнении Даниила Гетманцева с должности главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики "в связи с неудовлетворительной работой на должности".

Напомним, Гетманцев был утвержден на должность главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в конце августа 2019 года.

Тогда за решение об избрании глав, первых заместителей, заместителей глав, секретарей и членов комитетов Верховной Рады IX созыва проголосовали 299 народных избранников.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Раде создали межфракционное объединение для помощи развитию "зеленой" энергетике
В Раде создали межфракционное объединение для помощи развитию "зеленой" энергетике
Зеленский призвал Раду и Кабмин скорее решить проблему с кассовыми аппаратами для ФЛП
Зеленский призвал Раду и Кабмин скорее решить проблему с кассовыми аппаратами для ФЛП
Нардепы хотят отменить мораторий на проверки бизнеса
Нардепы хотят отменить мораторий на проверки бизнеса
Загрузка...
Новое видео
"Імітація імітації" — чи підтримують українці карантин вихідного дня? Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Киевские власти признали, что Подольский мост будет выходить на Русановские сады

  3. В "Слуге народа" объяснили, зачем провалили голосование по отмене карантина выходного дня

  4. Украина начала импортировать польский картофель

  5. Стало известно, что думают европейцы по поводу вступления Украины в ЕС и НАТО

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...