Гетманцев решил уйти с поста главы финансового комитета Верховной Рады

Народный депутат Данил Гетманцев зарегистрировал проект постановления №4402 об отзыве его с должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Решил подать альтернативный проект постановления об уходе. Мне кажется, мотивировал более обоснованно", — написал депутат.

Гетманцев сделал это после того, как группа депутатов накануне внесла аналогичный документ.

"Отозвать Гетманцева Даниила Александровича, народного депутата, с должности главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики... поскольку продолжение его деятельности по разработке проектов законов Украины по вопросам налогообложения имеет целью прекратить незаконные схемы по уклонению от налогообложения и причинить вред от этого многим важным людям и поэтому делает невозможным выполнение им своих обязанностей", — говорится в постановлении.

18 ноября группа из 36 народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления №4393 об увольнении Даниила Гетманцева с должности главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики "в связи с неудовлетворительной работой на должности".

Напомним, Гетманцев был утвержден на должность главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в конце августа 2019 года.

Тогда за решение об избрании глав, первых заместителей, заместителей глав, секретарей и членов комитетов Верховной Рады IX созыва проголосовали 299 народных избранников.