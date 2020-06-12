ГК "Росток-Холдинг" с помощью финансовой схемы нанесла убытки банковской системе — СМИ

Группа компаний "Росток-Холдинг" совместно с финансовой компанией "Мустанг Финанс" стали фигурантами масштабной схемы по незаконному выводу денег из банков.

Об этом сообщает руководитель Центра политической разведки Олег Постернак в материале "Ограбить банк, не выходя из кабинета. Инструкция от украинских умельцев" в издании "Цензор.нет".

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По его словам, суть схемы заключается в выкупе "Мустанг Финансом" банковских кредитов своего партнера "Росток-Холдинг" с последующей передачей ему заложенных активов по заниженной стоимости.

"Росток-Холдинг" берет кредиты в 6 банках. Потом банкротит свои компании или выводит прибыль, показывая убытки. Тогда "Мустанг Финанс" выкупает эти кредиты, делит с заемщиками напополам дисконт в качестве прибыли и заключает с ними мировую. По ней "Росток-Холдинг" получает назад все свое заставленное имущество — но обязуется выплатить "Мустанг Финансу" достаточно символическую сумму. А банки несут огромнейшие убытки", — говорится в материале.

Детально описывая нюансы схемы, Постернак утверждает, что "Мустанг Финанс" является структурой, связанной с "Росток-Холдинг". По его словам, это доказывается тем, что данная финансовая компания входит в состав ГК "Абсолют" — давнего партнера "Ростка".

Кроме того, их связь прослеживается еще и в том, что Яков Грибов, "который совсем недавно вошел в состав акционеров кипрской холдинговой компании Rostok Agroinvest Limited с долей 49,9%", зарегистрирован практически по тому же адресу, по которому и "Мустанг Финанс" — тот же дом, только разные квартиры.

"Сначала эти компании поделили пополам дисконт от выкупа "Мустангом" кредитов "Ростка" на общую сумму в 14 млн долларов, взятых в 6 банках (среди которых — "Правекс Банк", ПУМБ и "Пивденный"). А потом поделили и долги перед Грибовым", — отмечает Постернак.

Он также подчеркивает, что после этого фигуранты схемы устроили судебное разбирательство "по попытке "Мустанга" взыскать задолженность с "Ростка", процесс которого подошел к стадии легализации мирового соглашения.

"Согласно с этой мировой, до 1 июля "Росток" должен закрыть перед "Мустангом" задолженность в 4 млн долларов по кредитам. А кроме того — реализовать залоговые активы и обрести официальную почву для получения рефинанса. Банки же при этом теряют до 30% выданных денег", — акцентирует автор материала.

В то же время, он предполагает, что для получения рефинанса в 4 млн долларов Ичнянский кластер, контролируемый акционером "Росток-Холдинг" Виктором Кияновским, может опять обратиться в банки.

В результате схемы, подчеркивает Постернак, группа компаний:

полностью избавилась от долговых обязательств;

сохранила залоговое имущество;

сэкономила на итоговой сумме кредита.

Параллельно автор отмечает, что первоначально полученные "Ростком" в банках 14 млн долларов были использованы для личных нужд лиц, контролирующих холдинг.

"Если углубиться в финансовую отчетность предприятий "Ростка", увидим, что после получения кредитов показатели прибыльности предприятий падали. При чем, настолько, что большинство их становились нерентабельными. Хотя после получения кредитов они должны были показывать только рост", — акцентирует Постернак.

При этом он обращает особое внимание на инициирование "Росток-Холдингом" банкротства одного из своих предприятий с помощью подконтрольного себе ФЛП — с целью "искусственного создания условий неликвидности бизнеса и подключения подконтрольной финкомпании для выкупа всего кредитного портфеля".

В то же время, Постернак также заостряет внимание на ряде других схем по выводу денег из банков:

- смене собственника с помощью госрегистраторов и нотариусов, для реализации которой "нужно регистрацию прав собственности на недвижимость осуществить на основании фиктивных документов или использовать не вступившие в законную силу решения суда";

- списании средств с корреспондентских счетов в иностранных банках — "В этот способ через банки Австрии и Лихтенштейна был выведен почти 1 млрд долларов из 14 неплатежеспособных украинских банков";

- хищении на основании поддельных SWIFT-сообщений.