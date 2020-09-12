Политика 5 часов назад

Глава Черниговской ОГА подал в отставку

Основной причиной отставки Прокопенко считает то, что он не имел влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет

Глава Черниговской ОГА подал в отставку Глава Черниговской ОГА подал в отставку

Руководитель Черниговской областной госадминистрации Андрей Прокопенко написал заявление об отставке.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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По его словам, основная причина — это то, что он "фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет".

"Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете — это слабый председатель ОГА, который не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла", — отметил Прокопенко.

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При этом он подчеркнул, что "любой конфликт вредит обеим сторонам".

"В нашем случае — он может вредить президенту и нашей политической силе. Поэтому я не буду его углублять", — написал Прокопенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Прокопенко главой Черниговской облгосадминистрации 1 ноября 2019 года.

 

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