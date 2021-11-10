Политика 30 минут назад

Глава донецкой "Изоляции" не заключал сделок с украинскими спецслужбами, — Баканов

Глава СБУ отметил, что задержание боевика — лишь верхушка айсберга, но в интересах следствия нельзя раскрыть всех подробностей дела

Иван Баканов. Фото: пресс-служба СБУ Иван Баканов. Фото: пресс-служба СБУ
Иван Баканов. Фото: пресс-служба СБУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов опроверг информацию о том, что ранее задержанный в Киеве руководитель незаконной тюрьмы "Изоляция" в Донецке Денис Куликовский заключал какие-либо соглашения с украинскими спецслужбами. Об этом Баканов сказал на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны. 

"Он не мог заключать никаких соглашений с СБУ. Лично со мной никаких сделок не заключал. Если бы сделку заключил, его бы никогда не задержали", — сказал Баканов.

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При этом глава СБУ добавил, что задержание Куликовского "лишь верхушка айсберга" и в интересах следствия он пока не может разглашать никаких деталей.

Напомним, 9 ноября контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве бывшего руководителя незаконной тюрьмы, организованной боевиками "ДНР" в помещении бывшего арт-центра "Изоляция" в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов.

Злоумышленник был задержан в рамках открытого ранее производства по четырем статьям Уголовного кодекса: 149 (торговля людьми), 258-3 (создание террористической организации), 260 (создание незаконных вооруженных формирований), 438 (нарушение законов и обычаев войны).

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