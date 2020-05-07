Происшествия 1 час назад

Глава МИД Чехии попал в ДТП: есть жертвы

Погиб водитель такси, в салоне которого находился министр

Глава МИД Чехии попал в ДТП: есть жертвы Глава МИД Чехии попал в ДТП: есть жертвы
Томаш Петржичек попал в смертельную аварию в Праге. Фото: blesk.cz

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек попал в автомобильную аварию в Праге.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель такси, в салоне которого находился министр, сообщает Blesk.cz.

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Указано, что Петржичек возвращался домой на такси, но его водителю стало плохо, в результате чего он врезался в припаркованный автомобиль.

Известно, что таксиста госпитализировали, однако он умер в больнице. При этом сам глава МИД не пострадал.

Полиция Чехии сообщила в Twitter, что министр находился в момент ДТП без охраны.

"Это его право, и это распространенный случай. Охраняемое лицо может отказаться или приостановить защиту полиции в любое время", — говорится в сообщении.

Напомним, в 2019 году произошло ДТП с участием украинского детского омбудсмена Николая Кулебы. Автомобиль омбудсмена столкнулся с микроавтобусом.

По данным следствия, виновником аварии является именно Кулеба.

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Тогда в результате аварии омбудсмен получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, травму живота. Его госпитализировали в больницу "Феофания" вместе со старшим сыном. Младшего сына госпитализировали в "Охматдет".

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