Глава Минфина пояснил, почему отложили повышение минимальной зарплаты

Кабинет министров Украины решил отсрочить на декабрь 2021 года запланированное повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысячи грн из-за потенциальных "инфляционных опасностей".

Об этом в интервью "Укринформу" заявил министр финансов Сергей Марченко.

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По его словам, изменение минимальной зарплаты связано со многими "смежными" факторами, которые влияют на социально-экономическую ситуацию.

"Мы просчитали возможность повысить этот показатель до 6 тысяч грн с начала года и до 6,5 тысячи — с 1 июля. Но в процессе переговоров с международными партнерами прозвучали предостережения относительно потенциальных "инфляционных опасностей". Отсюда — пожелание "подстраховаться", перенеся нововведение на конец года. Ведь речь идет не только о влиянии на государственный, но и на местные бюджеты", — отметил министр.

При этом Марченко подчеркнул, что с точки зрения экономики, учитывая расходы и поступления, умеренное влияние повышения "минималки" является сбалансированным.

"Нельзя говорить, что одни получат позитив, а другие — будут страдать. Важно сохранить баланс интересов", — сказал Марченко

Глава Минфина добавил, что окончательное решение по повышению примут в середине следующего года.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 25 августа подняла минимальную заработную плату с 4 тысяч 723 грн до 5 тысяч грн.

Позднее Марченко заявил, что запланированное на 1 июля 2021 года повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривен переносится на 1 декабря.