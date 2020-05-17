Глава Минздрава рассказал, когда украинские медики получат костюмы биозащиты

На следующей неделе украинские медучреждения получат партию закупленных костюмов биологической защиты, которые Минздрав заказал для медиков, напрямую работающих с зараженными COVID-19.

Об этом во время своего брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Груз уже прибыл в Украину. Начиная с понедельника начнется распределение всех этих костюмов по наших больницах, лабораторных центрах, именно там, где в них нуждаются больше всего. На понедельник-вторник эти костюмы поедут уже непосредственно для наших медицинских работников", — сообщил Степанов.

Глава Минздрава отметил, что на прошлой неделе компания НАК "Нафтогаз Украина" привезла груз, где помимо оборудования, были костюмы биологической защиты, которые были распределены и отправлены в регионы.

Эти костюмы получили около 98 больниц, которые работают с больными COVID-19.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине было подтверждено 433 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, что на 95 заражений меньше, чем днем ранее.

Ранее сообщалось, что начало спада пандемии коронавируса в Украине может произойти в третьей декаде мая 2020 года.

Такой прогноз дала команда проекта "Форсайт Covid-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ имени Игоря Сикорского.