Общество 10 минут назад

Глава Минздрава рассказал, когда украинские медики получат костюмы биозащиты

На прошлой неделе компания НАК "Нафтогаз Украина" привезла груз, где помимо оборудования, были костюмы биологической защиты, которые были распределены и отправлены в регионы

Максим Степанов. Фото: 5 канал Максим Степанов. Фото: 5 канал
Максим Степанов. Фото: 5 канал

На следующей неделе украинские медучреждения получат партию закупленных костюмов биологической защиты, которые Минздрав заказал для медиков, напрямую работающих с зараженными COVID-19.

Об этом во время своего брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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"Груз уже прибыл в Украину. Начиная с понедельника начнется распределение всех этих костюмов по наших больницах, лабораторных центрах, именно там, где в них нуждаются больше всего. На понедельник-вторник эти костюмы поедут уже непосредственно для наших медицинских работников", — сообщил Степанов.

Глава Минздрава отметил, что на прошлой неделе компания НАК "Нафтогаз Украина" привезла груз, где помимо оборудования, были костюмы биологической защиты, которые были распределены и отправлены в регионы.

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Эти костюмы получили около 98 больниц, которые работают с больными COVID-19.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине было подтверждено 433 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, что на 95 заражений меньше, чем днем ранее.

Ранее сообщалось, что начало спада пандемии коронавируса в Украине может произойти в третьей декаде мая 2020 года.

Такой прогноз дала команда проекта "Форсайт Covid-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ имени Игоря Сикорского.

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