Глава СНБО просит у Кабмина структуру собственников всех газсбытов и облэнерго Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать и направить в Аппарат СНБО структуру собственников всех энергетических и газовых компаний в Украине.

Об этом говорится в письме секретаря СНБО к премьеру, которое есть в распоряжении LIGA.net.

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В частности, в документе сообщается о планах СНБО рассмотреть "вопросы относительно ухудшения экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги".

На этом основании Данилов попросил премьера направить в Аппарат СНБО информационно-аналитический материал о структуре собственников всех в Украине:

- энергетических компаний;

- энергопоставляющих компаний и операторов систем распределения электроэнергии (бывшие обленерго);

- газопоставляющих и газосбытовых компаний.

Данилов также попросил Шмыгаля подготовить для СНБО материалы о повышении в Украине тарифов на коммунальные услуги и улучшении госрегулирования на рынках газа, электроэнергии и тепла.

Напомним, с 1 января 2021 года в Украине выросли почти все коммунальные тарифы для населения, из-за чего в нескольких областях и городах страны прошли акции протеста.

В итоге Кабинет министров 18 января ограничил на февраль-март цены на газ на уровне 6,99 грн за кубометр, а НКРЭКУ — снизила максимальный тариф на распределение газа до 1,79 грн за куб (без НДС).

Как сообщалось, с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года цена на газ по условиям годового тарифа будет составлять от 7,99 до 13,5 грн.