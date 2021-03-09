Глава Верховного суда: "В системе сеют раздор между судьями разных регионов и инстанций"

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская призывает делегатов XVIII очередного съезда судей избрать достойных кандидатов в судебные органы и органы судейского самоуправления. При этом она заявила о давлении на судебную систему и ведущуюся работу по их разобщению.

Об этом Данишевская заявила, выступая на открытии съезда судей Украины в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

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При этом она прокомментировала акцию протеста против проведения съезда, которую устроили представители части общества, ориентированной на позицию посольств стран "Большой семерки", призвавших отложить назначение судей в Высший совет правосудия и Конституционный суд до введения "прозрачного" отбора.

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По словам главы Верховного суда, доверие к судьям в Украине восстанавливается не так быстро, как этого бы хотелось.

"Определенное количество таких людей сопровождают, условно говоря, наш съезд. Чего хотят эти люди? Чтобы в судебных органах были люди с совершенной репутацией, добропорядочные, профессиональные. И мы этого хотим. Единственная разница лишь в том, что нас призывают не проводить этот съезд", — отметила она.

Данишевская обратила внимание на то, что формирование органов судебного управления и самоуправления является конституционной обязанностью судей, и подчеркнула, что судьи "не могут прислушиваться к предложениям нарушать закон".

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Глава Верховного суда также выразила надежду на то, что делегаты съезда судей выберут достойных людей в судебные органы.

"Надеюсь, что все вы сегодня настроены на то, чтобы избрать наиболее достойных, и я призываю вас к этому. Мы должны показать, что хотя мы и идем своим путем, проводим этот съезд, но мы предложим в эти органы людей, у которых безупречная репутация", — подчеркнула Данишевская.

Она признала, что судебной системе еще следует работать над тем, чтобы получить реальную независимость, "чтобы каждый судья чувствовал себя свободным и независимым от какого-либо давления — со стороны власти, общественности".

"Мы можем сказать, что у нас есть и внутреннее давление. Не жалеют ни времени, ни денег те наши внутренние силы, которые пытаются посеять раздор между судьями разных регионов, разных инстанций", — заявила глава Верховного суда.

В то же время Данишевская заявила об уверенности в том, что судебная система со временем очистится от недобросовестных судей.

"Конечно, и в судебной системе есть своя "пятая колонна", но я уверена, что те люди, которые забыли о присяге, или те, кто считает нашу присягу только фарсом, рано или поздно уйдут от нас — или силами наших органов, или силами общественности, но судебная система со временем будет достойно выглядеть среди других государственных органов и получит надлежащее уважение", — убеждена она.

XVIII очередной съезд судей Украины проходит в Киеве 9-11 марта, на повестке дня съезда — избрание судья КСУ, членов ВСП и Совета судей Украины.

Напомним также, что 22 февраля президент Владимир Зеленский заявил о ряде разногласий с Международным валютным фондом по поводу требований, которые тот выдвигает для выделения Украины очередного транша макрофинансовой помощи, в частности, по вопросу Высшего совета правосудия, полагая, что они противоречат Конституции.