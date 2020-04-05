Главный сайт биткойна увольняет половину сотрудников

Организация Bitcoin.com, которая поддерживает криптовалюту Bitcoin Cash, собирается уволить 50% сотрудников, сообщает Bits.Media.

Об этом со ссылкой на данные сайта Candor.co, отслеживающего сокращения в различных фирмах

Судя по всему, сокращение штата связано с эпидемией коронавируса. Кроме того, аналитики отмечают возросшее давление на Bitcoin.com после того, как в августе 2019 года генеральный директор компании Роджер Вер (Roger Ver) решил покинуть свой пост. Впрочем, он остался на позиции председателя компании.

На данный момент в Bitcoin.com работает 132 сотрудника. И уже сейчас, судя по профилям в профессиональной сети LinkedIn, половина из них находится в поиске новой работы.

"Тяжелые времена для CEO BCH. Он ушел с поста, они начали "мягкую" политику, но, согласно данным Candor.co, увольняют половину сотрудников. Надеюсь, его принудят продать домен bitcoin.com и он перестанет заманивать людей", — написал в социальной сети Twitter известный криптовалютный блогер WhalePanda.

По словам аналитиков, сокращение персонала компании в том числе связано и с грядущим уполовиниванием награды майнерам Bitcoin Cash, которое ожидается уже 8 апреля. После этого майнеры начнут получать за добычу блока по 6.25 BCH, вместо 12.5 BCH, и это может сильно ударить по бизнесу Bitcoin.com.

Напомним, что недавно на блокчейне Bitcoin Cash был запущен стейблкоин USDT, что, возможно, поможет поддержать криптовалюту.