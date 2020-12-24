Политика 50 минут назад

Главу КСУ Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора для вручения подозрения

Председателя КС подозревают по делу семилетней давности

Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС
Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС

Офис генерального прокурора вызывает председателя Конституционного суда Александра Тупицкого для вручения подозрения на 28 декабря.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, повестку о вызове Тупицкого прокуроры намерены ему передать в четверг.

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В то же время сама повестка уже попала в СМИ. Исходя из нее, Тупицкий вызывается на 9:30 утра в кабинет к исполняющему обязанности генерального прокурора Роману Говде.

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Главу КС подозревают по делу №12013110060002990, открытому еще 2 апреля 2013 года.

Напомним, в конце декабря исполнявший тогда обязанности директора Госбюро расследований Алексей Сухачев заявил, что ГБР расследует ряд уголовных производств, в которых фигурирует Тупицкий. В частности, его проверяли на возможное участия в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений.

Его вызвали на допрос в ГБР, однако он отказался. На пресс-конференции 30 октября Тупицкий заявил, что опасается, что по итогам допроса в бюро ему вручат подозрение по реанимированным делам 2013-2014 годов.

"Почему это — я знаю. Потому что меня уже дважды допрашивали по этим делам, это дела 2013-2014 годов, меня допрашивал отдел Горбатюка (управление специальных расследований Генпрокуратуры — Delo.ua), который не подчинялся даже генпрокурору Луценко. И если бы там было подозрение, я бы был уже с подозрением. Рябошапка проверял — не было вручено подозрение", — сказал тогда глава КС.

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