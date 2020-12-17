GlobalMoney расширяет партнерство с Wargaming

Компания GlobalMoney эксклюзивно обслуживает платежи по пополнению игр известного разработчика — компании Wargaming, а с 4 декабря 2020 года запущено пополнение игровых аккаунтов с мобильных счетов Vodafone. Об этом сообщил руководитель направления финансовых сервисов компании Vodafone Дмитрий Коваль.

"Теперь наши абоненты могут, как и ранее, играть и делать покупки с балансов своих номеров без комиссии. Популярность оплат с мобильного счета растет — за последний год общий оборот этого вида расчетов увеличился на 63%. Оплата за игры и приложения входит в топ-3 категорий услуг, за которые платят с помощью мобильного кошелька — 19% пользователей наших финтех-сервисов рассчитываются мобильными средствами за игры и приложения".

Кроме этого, в пресс-службе компании GlobalMoney заявили, что открыто еще одно направлении в сотрудничестве с разработчиком World of Tanks.

Эту и еще две известные всем игры (World of Warplanes, World of Warships) теперь можно пополнить в сети собственных платежных терминалов GlobalMoney. Сеть насчитывает более 3000 терминалов и постоянно расширятся.

По словам коммерческого директора компании GlobalMoney Александра Туркевича, в Украине оплата игровых сервисов наличными очень популярна, поэтому запуск этой возможности в терминальных сетях — важный этап развития сотрудничества с Wargaming.

"Мы надеемся, что совсем скоро количество терминалов, где будут доступны продукты Wargaming, возрастет в разы", — добавил Туркевич.

Напомним, международная платежная система GlobalMoney более 10 лет на рынке. Основная часть проектов компании сфокусирована на работе с операторами мобильной связи, торговыми сетями, банками и другими финансовыми учреждениями.

Среди партнеров компании GlobalMoney — банки ПриватБанк, Монобанк, банк Альянс, Альфа-Банк, ПУМБ; операторы Vodafone, Киевстар, Лайфселл, торговая сеть АЛЛО, сеть заправочных станций WOG и другие.