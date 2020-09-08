Глобальные манипуляции и черный пиар: изнанка украинских информационных войн

Медийное давление и информационные провокации становятся неотъемлемой частью бизнес-рисков. Если раньше очернение репутации имело для предпринимателей косвенные последствия, сейчас бизнес в Украине сталкивается с вымогательством и шантажом.

Впрочем, есть шанс, что правоохранительная и судебная система сработают слаженно и создадут прецедент, который станет примером: вот к чему приводит сознательное очернение. Сейчас суд рассматривает уникальное уголовное производство: под следствием находятся медиакиллеры, которые пытались вымогать у потерпевших $400 тысяч. Подробнее — в нашем расследовании.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Полицейский детектив

19 марта 2018 года полиция открыла уголовное производство №12018060020001159 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 356, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 345 , ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256.

Тогда было установлено, что на территории Украины действует организация, члены которой по предварительному сговору "вступили в устойчивое иерархическое объединение из числа пяти и более лиц с целью непосредственного совершения тяжких и особо тяжких преступлений".

23 октября 2018 года Главное следственное управление Нацполиции отрапортовало: группа "антикоррупционеров", которые вымогали средства у должностных лиц, задержана. "Для прикрытия своей противоправной деятельности участники группы создали общественную организацию, которая якобы занималась борьбой с коррупцией в Украине. Правонарушители подыскивали компрометирующую информацию на сотрудников государственных органов коммерческих структур. В дальнейшем они требовали от избранных жертв средства за неразглашение компрометирующей или конфиденциальной информации, которая была ими сфальсифицирована… злоумышленники сообщали в сети Интернет о раскрытии еще одного "коррупционера" и распространяли фальсифицированную информацию".

Во время обысков, сообщают в МВД, у членов преступной группы обнаружили собранные и сфальсифицированные документы, огнестрельное оружие, а, также, паспорт так называемой "Луганской народной республики". Как стало известно, в период с 2015 по 2018 год члены этой организации осуществляли вымогательство денежных средств в суммах до $400 тысяч.

Организатора группы полицейские задержали после вымогательства денег. Им оказался создатель ВО "Всеукраинский союз народных реформ" Виктор Васильевич Заяц. Дело передали в суд, заседания длятся до сих пор.

Интересно, что спустя год после разоблачения группы и ареста ее организатора, 30 августа 2019 года, под стенами Апелляционного суда Киева были задержаны люди, которые организовывали заказные митинги в защиту Виктора Зайца. Об этом сообщила в Национальной полиции, немного больше подробностей — в новости "Украинской правды". В целом же, судебное разбирательство длится до сих пор, следующее заседание по делу — 7 октября 2020 года.

Дела внахлест

16 мая 2019 года было обнародовано определение Печерского районного суда от 18 апреля того же года о частичном удовлетворении ходатайства прокурора об аресте имущества, поданного в рамках уголовного производства № 42015000000002145 от 5 октября 2015 года.

"В течение 2011-2014 годов служебные лица заключили договора по предоставлению услуг информационно-имиджевой поддержки деятельности "Укрзализныци" в средствах массовой информации... перечисляли денежные средства на счет ООО "СМАРТ МЕНЕДЖЕР" за якобы предоставленные услуги, хотя фактически им предприятием услуги не предоставлялись, а полученные средства на общую сумму около 21 млн грн перечислены за вымышленными договорами на предприятия с признаками фиктивности…", — говорится в определении.

История эта прогремела в 2015 году. Тогда СБУ раскрыла подробности отмывания средств. Менеджмент "УЗ" закупал тренинги, семинары, аналитические материалы и имиджевые статьи. Как выяснила тогда "Лига", "на практике сотрудничество сводилось в основном к размещению в общенациональных СМИ под видом редакционных материалов заказных статей, прославляющих достижения УЗ".

Причем здесь история с "антикоррупционерами"? Читаем определение суда. "Получен рапорт старшего следователя ОВС ГСУ НП Украины Лютого А.Б., согласно которому установлено, что им проводится досудебное расследование в уголовном производстве № 12018060020001159". То есть, то же производство, в рамках которого были задержаны вымогатели.

В рамках расследования дела о вымогательстве был проведен ряд обысков, в том числе и по улице Владимирской 4, в офисе ООО "СМАРТ МЕНЕДЖЕР", подконтрольному Иванову Денису Валерьевичу, которого называют участником ФБ-группы ACAB.UA.

Денис Иванов — фигура достаточно известная. Кроме УЗ он, как свидетельствуют расследования СМИ, точно так же "работал" с НАЭК "Энергоатом". И участвовал в кампании по дискредитации Бориса Ложкина.

Суды против фейков

Что же скрывается за уголовным производством №12018060020001159? Чем занималась группа под руководством Виктора Зайца, в которую входил, судя по материалам расследования, Денис Иванов?

Об этом расскажут дела. ФБ-группа "ACAB.UA" опирается на одноименный сайт. Практически все тексты на этом сайте связаны с двумя людьми — Евгением Шевцовым и его супругой Аленой Дегрик. Евгений — высокопоставленный чиновник Нацполиции. Алена Дегрик-Шевцова — украинская бизнесвумен, филантроп, активный участник украинского fintech-комьюнити, которая создала финансовую компанию "Леогейминг Пей" и международную платежную систему LEO. Также тексты с ACAB активно публикует весьма странный сайт alena-degrik.news.

Все началось именно тогда, в 2018-ом, когда Виктор Заяц начал вымогать у семьи Шевцовых деньги за некие услуги, которые он или его люди якобы оказали супругам. Те платить отказались, из-за чего в ответ пошли угрозы.

К счастью, супругам удалось разыскать других людей, с которыми "работал" Заяц и его соратники по "антикоррупционной деятельности" и убедить их обратиться к правоохранительным органам.

С целью дискредитации уголовного дела и информационной атаки на Алену Дегрик-Шевцову и Евгения Шевцова и был создан ресурс "ACAB". Параллельно Денис Иванов, работающий в "пиар-структуре", размещал тексты и видео на других сайтах.

Выяснив обстоятельства информационной атаки, Алена Дегрик-Шевцова подала иск на 500 тысяч грн о защите чести, достоинства и деловой репутации против Дениса Иванова, которого СМИ называют "черным пиарщиком". На тот момент Иванов уже был объявлен в розыск Министерством внутренних дел Украины. После подачи этого иска пиарщик удалил все материалы.

Однако одним иском не обошлось. Алена Дегрик-Шевцова выиграла ряд судов: у блогера Алексея Комахи, который обвинял ее в коррумпированности, изданий "Народная правда", "Апостроф", "Mind.ua" и blackmark.club и ряда других медиа. Все издания удалили материалы, которые суд посчитал неправдивыми.

Вторая волна атаки

Во всех судебных тяжбах, инициированных Аленой Дегрик против ее очернителей, суд стал на ее сторону и признал опубликованную о ней информацию фальшивкой. Против ответчиков также открыто уголовное производство и ведется расследование. Казалось бы, можно ставить жирную точку и праздновать победу над черными пиарщиками. Но, оказалось, точку ставить рано.

Началась новая волна публикаций. В качестве первоосновы — все те же материалы ACAB. В качестве платформ используются уже российские медийные ресурсы.

В частности, сайт "Московский монитор" 5 сентября 2020 года опубликовал статью "Как правоохранители Украины закрывают глаза на незаконный доход от онлайн казино", в которой "Леогейминг Пей" обвинили в выводе средств из страны через оккупированную территорию. 7 сентября 2020 года этот же текст переопубликовал еще один российский сайт — ruchron.com, "Хроники современной России". Текст на 90% основан на "расследованиях" ACAB: те же обвинения, та же логика.

Что интересно, год назад, 19 сентября 2019 года материал, который в 2020 году разместили в российских СМИ под названием "ГБР обвиняет супругу Шевцова — Алену Дегрик в "отмывании" крупных средств" вышел на сайте "Антикоррупция.ком". Если копнуть еще глубже, такой же текст можно найти в материале "Бонни и Клайд" на сайте ACAB, которым управляет Денис Иванов.

Тексты, в частности, используют одну и ту же манипуляцию: все "связи" доказываются с помощью дружбы, лайков и комментариев в социальных сетях. Есть, впрочем, и отличие — из более поздних текстов исчезло упоминание финансовой компании GlobalMoney, которую раньше обвиняли в отмывании средств вместе с "Леогейминг Пей".

Параллельно на сайте "ОРД" вышла статья "Опасные связи "Зброяра": кто продает оружие украинским военным", в которой также упоминается "Леогейминг Пей". Этот текст, как и остальные, не особо логичен: автор (указано, что это Андрей Карпинский, главный редактор интернет-проекта CRiME) рассказывает одну историю, а потом просто начинает пересказывать статьи ACAB о супругах Шевцовых.

В этом тексте прослеживается та же интересная закономерность. Дело в том, что рынок финансовых посредников в области интернет-транзакций весьма невелик. Это финкомпании "Феникс", "Контрактовый дом", "Леогейминг Пей" и GlobalMoney. Тем не менее, в "расследовании" о продаже оружия фигурируют все участники — кроме оператора GlobalMoney.

Компания GlobalMoney, основанная в 2009 году, управляет сервисом Global24. Согласно сообщению сайта dubinsky.pro, в настоящее время компания является фигурантом контрразведывательного расследования №3463, которое проводит Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ.

Все это ставит нас перед интересными вопросами. Кто же стал заказчиком второй волны атаки? С какой целью распространяется данный контент? Случайно ли упоминание всех участников рынка, кроме так кстати незамеченной GlobalMoney? При чем незамеченной дважды! Мы будем продолжать следить за ситуацией.