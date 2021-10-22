Происшествия 1 час назад

Голливудский актер Алек Болдуин застрелил оператора-украинку на съемках фильма

Кроме того, исполнитель главной роли тяжело ранил и режиссера фильма: съемки пока остановлены

Алек Болдуин. Фото: GettyImages Алек Болдуин. Фото: GettyImages
Алек Болдуин. Фото: GettyImages

Американский актер Алек Болдуин 21 октября застрелил на съемках фильма оператора, уроженку Украины, а также тяжело ранил режиссера Джоэла Соузу.

Как передает CNBC, обстоятельства стрельбы выясняются и пока никаких обвинений никому не предъявляли. Съемки приостановлены.

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Отмечается, что съемки вестерна "Раст" (фамилия главного героя, которого играет Болдуин, буквально "Ржавчина") проходили на ранчо Бонанза-Крик в округе Санта-Фе штата Нью-Мексико.

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Хатчинс была доставлена ​​на вертолете в больницу Университета Нью-Мексико в Альбукерке, где врачи констатировали ее смерть. Соуза же был доставлен в региональный медицинский центр в городе Санта-Фе.

В свою очередь, как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикер Министерства иностранных дел Олега Николенко, погибшая имела гражданство Украины.

"МИД Украины получило подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству. Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования", — сообщил он.

Николенко отметил, что консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь.

Галина Хатчинс в 2018 году, фото GettyImages

Известно, что Хатчинс родилась в Украине в 1979 году, получила степень магистра международной журналистики в Киевском национальном университете и работала журналистом-расследователем в британских документальных фильмах в Европе.

Кинокарьеру начала после переезда в США: в 2015 году закончила Американский институт кино, также снялась в нескольких короткометражных фильмах, а впоследствии стала оператором фильма 2020 года "Заклятый враг" (он же "Макс Фист").

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Отметим, что это не первая смерть на съемочной площадке в американском кинематографе: в 1993 году актер Майкл Масси застрелил на съемках фильма "Ворон" исполнителя роли главного героя Брэндона Ли, сына легендарного мастера восточных единоборств Брюса Ли.

Напомним также, что неделю назад мужчина, вооруженный луком и стрелами, открыл стрельбу по людям в норвежском городе Конгсберг, успев убить пятерых и ранить двоих.

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