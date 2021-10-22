Голливудский актер Алек Болдуин застрелил оператора-украинку на съемках фильма

Американский актер Алек Болдуин 21 октября застрелил на съемках фильма оператора, уроженку Украины, а также тяжело ранил режиссера Джоэла Соузу.

Как передает CNBC, обстоятельства стрельбы выясняются и пока никаких обвинений никому не предъявляли. Съемки приостановлены.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Отмечается, что съемки вестерна "Раст" (фамилия главного героя, которого играет Болдуин, буквально "Ржавчина") проходили на ранчо Бонанза-Крик в округе Санта-Фе штата Нью-Мексико.

Читайте также: В Кривом Роге нашли мертвым брата погибшего мэра Павлова

Хатчинс была доставлена ​​на вертолете в больницу Университета Нью-Мексико в Альбукерке, где врачи констатировали ее смерть. Соуза же был доставлен в региональный медицинский центр в городе Санта-Фе.

В свою очередь, как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикер Министерства иностранных дел Олега Николенко, погибшая имела гражданство Украины.

"МИД Украины получило подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству. Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования", — сообщил он.

Николенко отметил, что консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь.

Известно, что Хатчинс родилась в Украине в 1979 году, получила степень магистра международной журналистики в Киевском национальном университете и работала журналистом-расследователем в британских документальных фильмах в Европе.

Кинокарьеру начала после переезда в США: в 2015 году закончила Американский институт кино, также снялась в нескольких короткометражных фильмах, а впоследствии стала оператором фильма 2020 года "Заклятый враг" (он же "Макс Фист").

Читайте также: В Кривом Роге нашли мертвым брата погибшего мэра Павлова

Отметим, что это не первая смерть на съемочной площадке в американском кинематографе: в 1993 году актер Майкл Масси застрелил на съемках фильма "Ворон" исполнителя роли главного героя Брэндона Ли, сына легендарного мастера восточных единоборств Брюса Ли.

Напомним также, что неделю назад мужчина, вооруженный луком и стрелами, открыл стрельбу по людям в норвежском городе Конгсберг, успев убить пятерых и ранить двоих.