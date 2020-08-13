Политика 9 минут назад

"Голос" хочет созвать заседание Рады и рассмотреть вопрос с признанием выборов в Беларуси

Депутаты "Голоса" выступают за то, чтобы парламент Украины принял постановление о непризнании президентских выборов в Беларуси

Инна Совсун. Фото: пресс-служба партии "Голос" Инна Совсун. Фото: пресс-служба партии "Голос"
Инна Совсун. Фото: пресс-служба партии "Голос"

Народные депутаты от фракции "Голоса" начали процесс регистрации в Верховной Раде проекта постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси. Для его рассмотрения парламентарии будут требовать созвать внеочередное заседание Рады.

Об этом заявила народный депутат, замглавы партии "Голос" Инна Совсун во время акции поддержки под посольством Беларуси в Киеве. По ее слова, необходимо, чтобы Украина как государство выразила свою позицию относительно происходящего в соседней стране.

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"Что мы предлагаем? Первое: Украина должна четко сказать, что мы не признаем выборы в Беларуси в том виде, в котором они состоялись. Второе: мы должны обратиться к парламентам Европы, парламентам демократических стран с тем, чтобы они так же отреагировали на то, что происходит в Беларуси", — заявила она.

Совсун подчеркнула, что во время Революции Достоинства для украинцев поддержка международного сообщества имела значение, и сейчас нужно оказать такую же жителям Беларуси.

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Напомним, что ранее народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что зарегистрировал проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси. Delo.ua разбиралось, готовы ли поддержать инициативу народные депутаты.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. После того, как Центризбирком страны заявил о предварительной победе на них действующего президента Александра Лукашенко, во многих городах начались уличные акции протеста. Продолжаются они уже пятый день.

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