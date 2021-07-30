Общество 40 минут назад

Голова виконкому УДАРу пропонує направити на розвиток спорту податки з грального бізнесу

Здоров’я українців і масовий спорт все ще не стали пріоритетами влади, вважає Артур Палатний

Голова виконкому УДАРу пропонує направити на розвиток спорту податки з грального бізнесу Голова виконкому УДАРу пропонує направити на розвиток спорту податки з грального бізнесу

Якщо створити умови для розвитку масового спорту, проблем зі здоров'ям нації і кількістю олімпійських чемпіонів не буде. Про це в інтерв’ю "Українським новинам" заявив Артур Палатний, керівник виконкому партії "УДАР Віталія Кличка", голова комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму у ВР VII і VIII скликання.

Він переконаний, що потрібно вкладати кошти у оновлення спортивної інфраструктури.

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"Навіть якщо дитина хоче і може займатись, велика проблема в інфраструктурі — вона морально застаріла. Фактично, зараз готуються на радянському обладнанні, в старих приміщеннях. Але час не стоїть на місці. Тому потрібно шукати можливості і вкладати кошти в оновлення стадіонів, басейнів, спортзалів, тренувальних баз тощо. Якщо в країні вдасться створити умови для розвитку дійсно масового повсюдного спорту, то у нас не буде критичних проблем із здоров’ям нації і з кількістю олімпійських чемпіонів", — зазначив Палатний.

За словами керівника виконкому "УДАРу", спорту в Україні приділяють мало уваги та виділяють мало грошей.

"Здоров’я українців і масовий спорт все ще не стали пріоритетами влади. Тут про недолугу державну політику як таку. Чого лишень вартує ліквідація і повторне створення міністерства спорту? Інше провальне рішення — щодо ДЮСШ. Ці школи є фундаментом олімпійської підготовки і майбутніх спортивних досягнень. Після передачі фінансування на місцевий рівень ця складова українського спорту просто тоне. Місцеві бюджети не тягнуть", — заявив Палатний.

Він розповів про додаткові джерела фінансування спорту — частина прибутків від грального бізнесу та меценатство.  

"Закон про меценатство ухвалили, але без змін до Податкового і митного кодексів він недієздатний. Уявіть, скільки ми втрачаємо від того, що батьки талановитої дитини просто не можуть собі дозволити спорядження, змагання, необхідне харчування тощо. Ще одне джерело — гральний бізнес. Це загальносвітова практика, коли певний відсоток прибутку від діяльності казино спрямовується цільовим способом на розвиток спорту. У США, Канаді та Нідерландах це роблять. Так само має бути у нас. Мінімум 20% прибутків має йти на розвиток спорту, медицину, соціальні потреби. Наша команда у VIII скликанні ВР працювала над концепцією легалізованого і жорстко контрольованого грального бізнесу, де все це було передбачено, зокрема — створення державою Фонду боротьби з лудоманією. Та, на жаль, через різні групи впливу прийняти її не вдалося", — підсумував Палатний.

Нагадаємо, у Токіо тривають літні Олімпійські Ігри-2020. Цього року Україна має найменшу збірну за весь час незалежності. За 7 днів Ігор українські спортсмени здобули 4 бронзових медалі.

Раніше Артур Палатний заявив, що причиною зменшення збірної є недофінансування спорту.

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