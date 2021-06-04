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Валюта 50 минут назад

Google снова запустит рекламу криптобирж и криптовалютных кошельков

Возможность рекламировать криптовалютные биржи вернется с 3 августа 2021 года, однако пока только в США

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Корпорация Google возвращает возможность рекламировать криптовалютные биржи и кошельки для криптовалют. Об этом сообщается в обновленных правилах компании, передает Bitcoin.com.

В издании отмечают, что возможность рекламировать криптовалютные биржи вернется с 3 августа 2021 года, однако пока только в США.

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При этом для желающих рекламировать свой продукт будут действовать более строгие правила.

В частности, биржи нужно регистрировать в агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями  FinCEN. Такое требование ввели из-за того, что биржи предоставляют финансовые услуги.

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Кроме этого, необходимо соблюдать все правила Google по рекламе финансовых продуктов.

В то же время реклама ICO все еще запрещена. Также запрещена реклама проектов DeFi.

Напомним, в марте 2018 года компания Google объявила о запрете рекламы любых криптовалют, криптобирж, криптокошельков и ICO.

По информации Google, это решение связано с защитой потребителей от возможного вреда в сфере криптовалют и других высокорисковых инструментов, при этом в компании оговорились, что не знают, какое будущее ждет рынок криптовалют.

Ранее запрет на рекламу криптовалюты, ICO и бинарных опционов ввел Facebook в своих соцсетях Facebook и Instagram

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