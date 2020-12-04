Госпогранслужба не нашла подтверждений прорыва вооруженной группы из Сумской области в РФ

Государственная пограничная служба не зафиксировала фактов, которые бы свидетельствовали о подлинности заявления Пограничной службы Федеральной службы безопасности России о якобы прорыве с украинской стороны 4 декабря группы вооруженных лиц, оказавших вооруженное сопротивление при попытке задержания.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, на соответствующий участок границы были направлены дополнительные силы ведомства, а также привлечены сотрудники других органов.

"На данный момент фактов нарушения украинской границы на участке местности, который указывала смежная сторона, а это в пределах Сумской области, не зафиксировано, как и нет информации, которая бы подтверждала подлинность сообщения от российских пограничников", — сказал он.

По словам представителя ГПСУ, подтвердить сказанное российские пограничники не могли и во время погранично-представительской встречи непосредственно на линии границы.

"Российская сторона настаивала на ранее предоставленной информации, в то же время никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины привести не смогла. Следы пересечения границы на местности также не зафиксированы. Какой-либо информации они не предоставили и о лице, которое, по их словам, погибло, и оружии, которое нарушитель мог использовать", — подчеркнул он.

Отметим, что утром 4 декабря появилась информация от управления Погранслужбы ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям о том, что около полуночи в направлении российского села Пороз (Грайворонский район Белгородской области) границу пересекли трое неизвестных.

При попытке задержания якобы произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, а остальным двум удалось сбежать обратно на территорию Украины.