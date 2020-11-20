Политика 20 минут назад

Госспецсвязи отменила итоги тендера на модернизацию связи в самолете Зеленского

На этот раз закупка сорвалась из-за поднятого в СМИ резонанса

Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента
Фото: пресс-служба президента

Государственная служба специальной связи и защиты информации из-за общественного резонанса решила отказаться от проведения тендера на модернизацию спутниковой связи в самолете Airbus А-319-115, которым пользуется, в частности, президент Владимир Зеленский.

Как сообщили в ведомстве изданию "Обозреватель", там решили направить 32,4 млн грн на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.

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Госспецсвязи отмечает, что необходимость в модернизации узла спутниковой связи на боту указанного самолета возникла из-за прекращения с 31 декабря 2020 года работы системы Inmarsat Swift64 с использованием спутников III поколения.

При этом соответствующий тендер был объявлен еще в мае 2019 года, но впоследствии отменен. Следующие тендерные процедуры были объявлены в июне и августе 2020 года, но и они не состоялись из-за подачи для участия в торгах менее двух предложений.

Следующее объявление о проведении торгов было сделано в сентябре. Ведомство было готово потратить 38,01 млн грн, но самый дешевый вариант — от компании Etihad Airways Engineering LLC — был предложен за 32,4 млн.

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"Однако, учитывая ситуацию, сложившуюся в Украине с распространением Covid-19, Госспецсвязи приняла решение относительно инициирования отмены вышеупомянутой закупки", — сообщили в госслужбе.

Там решили обратиться в Кабинет министров с просьбой перенаправить эти деньги Министерству здравоохранения на борьбу с эпидемией коронавирусной болезни.

Отметим, что победившая на тендере Etihad Airways Engineering через компанию Etihad Aviation Group принадлежит правительству Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Напомним, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании "Украина", однако после выборов передумал.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский продал свой дом и решил временно жить в государственной резиденции, хотя ранее заявлял, что не собирается этого делать.

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