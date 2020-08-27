Две трети украинцев (65,3%) считают себя бедными.

Об этом свидетельствуют результаты обследования условий жизни домохозяйств, проведенного Государственной службой статистики.

Указано, что эти данные, полученные в ходе выборочного обследования условий жизни домохозяйств, Госстат обнародовал в выпуске "Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году".

По результатам обследования, две трети украинцев (65,3%) считали себя бедными, еще треть украинцев (33,6%) относили себя не к бедным, но и не к представителям среднего класса.

В то же время средним классом считают себя 1,1% граждан Украины.

При этом Госстат не смог выявить украинцев, которые считают себя богатыми.

По данным исследования, в 2019 году для 11,2% украинцев доходов было достаточно и они делали сбережения. Еще для 49,3% респондентов доходов было достаточно, но для сбережений не хватало.

Также известно, что постоянно отказывали в необходимом, кроме питания, — 36,7% домохозяйств. А не удавалось обеспечить даже достаточное питание 2,8% семей.

Как отмечается, количество домохозяйств, уровень доходов которых в течение последнего года не позволял обеспечить даже достаточное питание, составляло 419,3 тысяч.

По данным Госстата, в 2019 году доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума получали 0,4 млн (1,1%) граждан Украины.

Напомним, согласно информации Госстата, средняя энергетическая ценность суточного рациона питания украинцев в 2018 году составила 2978 ккал в сутки, что немного меньше, чем в 2017 году (2994 ккал).

Как сообщалось, карантин почти не повлиял на материальное положение украинских семей, однако в последнее время многие начали сомневаться, что в ближайшее время их домашняя ситуация с финансами останется стабильной. Сейчас только 11% опрошенных считают свое материальное положение хорошим.