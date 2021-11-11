Граждане и бизнес нуждаются в господдержке в период карантина, — нардеп Абрамович

Заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Игорь Абрамович настаивает на том, что государство должно обеспечить финансовую поддержку бизнесу и гражданам, которым приходится сворачивать работу из-за карантинных ограничений.

Такое мнение он высказал, комментируя регистрацию в Верховной Раде законопроекта № 6297.

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Проектом закона, по словам Абрамовича, который выступил одним из его соавторов, предлагается выделить 3 млрд грн на поддержку бизнеса и работников в "красных" карантинных зонах.

"К большому сожалению, показатели заболеваемости и госпитализаций в регионах с каждым днем неуклонно увеличиваются, в результате чего уже 16 областей отнесены к "красному" уровню эпидемической опасности. Очевидно, что в условиях жестких карантинных ограничений, которые введены в данных областях, значительная часть предпринимателей и работников оказалась на грани выживания, что требует надлежащего реагирования и поддержки со стороны государства", — отмечает парламентарий.

Вместе с этим, по убеждению нардепа, государственная поддержка должна направляться не только на помощь бизнесу и гражданам, которые больше всего пострадали от усиленных карантинных ограничений, но и в том числе на принятие мер, направленных на минимизацию негативных последствий от таких ограничительных решений.

"Считаю, что вопрос поддержки граждан и малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса требует комплексного подхода. Такой подход, в частности, должен предусматривать снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, установление льгот на коммунальные тарифы, уменьшение стоимости арендной платы, расширение доступа к кредитованию и другие меры, которые бы позволили бизнесу и гражданам относительно безболезненно пройти период усиленных карантинных ограничений", — поделился своим видением парламентарий.

По словам политика, соответствующие законодательные инициативы по поддержке граждан и бизнеса на время карантинных ограничений им зарегистрированы и ожидают своего рассмотрения в стенах парламента.