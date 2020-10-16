Гражданин Туниса рассказал, как "Телетрейд" похитил его полмиллиона долларов — СМИ

Компания "Телетрейд" присваивает себе деньги своих клиентов. Об этом заявил один из клиентов компании из Туниса Абдулатифа Хашима Альбаргави, обращение которого на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" продемонстрировали руководитель РК "Амиллидиус" Богдан Терзи и Александр Роговский, представитель группы обманутых клиентов компании "Телетрейд".

Так, Абдулатиф Хашим Альбаргави завел в "Телетрейд" более полумиллиона долларов, но через полгода самостоятельной торговли потерял около 50 тысяч. Он захотел вывести оставшиеся 465 тысяч долларов и оформил заявку на вывод средств.

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Однако, по его словам, Мингиян Манжиков, глава техподдержки "Телетрейда", дал указание бухгалтеру имитировать вывод средств на банковский счет клиента, а затем приказал вернуть их на счет клиента в "Телетрейд".

"Доступ к торговому счету клиенту блокируют. А затем с помощью программистов Манжиков входит в его торговый терминал и от имени клиента открывает убыточные сделки, за короткое время "сливая" все полмиллиона", — пишет издание.

Дальнейшее развитие событий Богдан Терзи проиллюстрировал скринами переписки клиента с техподдержкой. Альбаргави ничего не смог добиться — в техподдержке ему дали понять, что во всем виноват он сам и деньги ему не вернут. В результате гражданин Туниса Альбаргави примкнул к инициативной группе обманутых клиентов и продолжает бороться за возвращение украденных у него денег вместе с ними.