Курс гривни продолжает катиться вниз

Министерство финансов сообщило о размещении 1 млн гривневых ОВГЗ через ЕТС со сроком обращения 168 дней и 200 тыс ОВГЗ номинированных в евро сроком обращения 260 дней.Согласно графику размещения ОВГЗ на первое полугодие 2020 года, который Минфин обнародовал еще в начале года, к размещению были запланированы ОВГЗ сроком на 6 месяцев, 1 год и 3 года.

Очевидно, не очень благоприятная для украинских ОВГЗ ситуация на рынке — коронавирус, снижение доходности по ОВГЗ и т.д. — заставила Минфин подкорректировать свои планы.

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на вторник, 3 марта 2020 года.

По сравнению с первым банковским днем этой недели, понедельником, 2 марта НБУ снизил официальный курс гривни по отношению к доллару почти на 23 копейки — с 24,59 грн/доллар до 24,818 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению с понедельником вырос в цене почти на 63 копеек — с 26,9789 грн/евро до 27,6075 грн/евро.

Официальный курс валют на 3 марта:

✅ 1 доллар США — 24,818 грн;

✅ 1 евро — 27,6075 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 25,9182 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 31,6913 грн.

На межбанковском валютном рынке 3 марта доллар в продаже подорожал больше чем на 5 копеек, а в покупке — больше, чем на 4 копейки. В понедельник, 2 марта, межбанк закрылся в диапазоне 24,8750/24,8950 грн/доллар, а уже 3 марта открылся в диапазоне 24,92/24,95 грн/доллар.

Курс евро на межбанке в покупке вырос больше чем на 3 копейки, в продаже — на 5 копеек. 3 марта торги по евро стартовали в диапазоне 27,7135/27,7444 грн/евро. 2 марта закрылись на уровне —27,6759/27,6931 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 24,75 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 24,85 грн/доллар. По сравнению с понедельником — курс на наличном рынке был 24,48/24,55 грн/доллар — в покупке доллар подорожал на 27 копеек, в продаже — на 30 копеек.

Средний курс купли/продажи евро утром 3 марта на наличном рынке составил 27,40/27,60 грн/евро. 2 марта утром европейскую валюту покупали по курсу 26,90 грн/евро, продавали — 27,05 грн/евро. Таким образом, евро в покупке подорожал на 50 копеек, в продаже — на 55 копеек.