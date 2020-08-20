Гривня продолжила падение

На межбанковских торгах 19 августа гривня по отношению к доллару потеряла за день 16 копеек — курс опустился с утренних 27,28/27,30 грн/доллар до 27,43/27,46 грн/доллар на конец торгов. Евро в покупке вырос на 19 копеек с 32,56 грн/евро до 32,75 грн/евро, в продаже — на 21 копейку с 32,58 грн/евро до 32,79 грн/евро

20 августа к открытию торгов на межбанковском валютном рынке доллар, по сравнению со средой в покупке и в продаже подорожал на 2 копейки. 20 августа межбанк открылся в диапазоне — 27,45/27,48 грн за доллар.

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Евро на межбанке подешевел в покупке и в продаже почти на 3 копейки. 20 августа торги по евро стартовали в диапазоне 32,4925/32,5280 грн за евро.

"Вчера на межбанке мы наблюдали спекулятивный рост курса доллара США — такой вывод можно сделать на основании того, что подъем котировок проходил на объемах торгов ниже среднего. Данная ситуация устраивала крупных продавцов, которые хотят сбыть доллары подороже перед платежами в бюджет. НБУ в торгах не участвовал, валютную интервенцию проводили госбанки, "сглаживая" девальвацию украинской гривни. Очевидно, рост курса к 27,40 грн/доллар вполне устраивает монетарные власти, и для участников рынка такие колебания не являются существенными", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Отметим, в четверг, 20 августа по сравнению со средой, 19 августа, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 8 копеек — опустился с 27,2297 грн/доллар до 27,316 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 20 августа:

✅ 1 доллар США — 27,316 грн;

✅ 1 евро — 32,6044 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,1451 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,0899 грн.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 27,47 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,53 грн/доллар. В среду доллар покупали по курсу 27,33 грн/доллар, продавали по курсу 27,38 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подорожал на 14 копеек, в продаже — на 15 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,40/32,52 грн/евро. Во вторник утром евро покупали дешевле на 10 копеек, продавали дешевле на 12 копеек. Курс был 32,30/32,40 грн/евро.

На курс гривни помимо внутренних факторов — необходимость проводить расчеты с бюджетом (для этого компании продают иностранную валюту) и провальный на этой недели аукцион Минфина по ОВГЗ — вливания существенного объема средств от реализации государственных ценных бумаг на межбанке не было — имеют влияние и внешние факторы.

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"На мировых рынках индекс доллара США практически не изменился к корзине других мировых валют. Согласно опубликованным протоколам, ФРС продолжит мягкую денежно-кредитную политику, но готова к изменениям в соответствии с сигналами макроэкономических индикаторов. В то же время регулятор заверил участников рынка в том, что они задействуют весь арсенал мер для поддержания экономики. Динамика курса евро/доллар продолжает удерживать двухлетние максимумы в диапазоне 1,1915-1,1970. С точки зрения технического анализа вероятна коррекция курса к значениям 1,1800-1,1770", — говорит Андрей Гойлов.

По прогнозам аналитика, курс доллар/гривня ожидается в ценовом канале с границами 27,25-27,58 грн/доллар, курс евро/гривня — в пределах 32,35-33,15 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанке сегодня будет в пределах 27,35-27,60 грн/доллар, по евро — 32,25-32,80 грн/евро.